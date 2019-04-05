Вредная еда оказалась опаснее курения
В 2017 году нездоровая еда привела к 11 миллионам смертельных случаев. Что касается табака, то он стал причиной гибели восьми миллионов человек. Ученые рассказали, что плохое питание может спровоцировать сердечный приступ, инсульт, а также вызвать злокачественную опухоль и диабет второго типа.
Исследователи отметили, что главная проблема – в недостатке необходимых витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и фруктах. Помимо этих продуктов, они рекомендуют есть орехи, семена, цельные зерна и сократить употребление красного мяса, сладких напитков и соли.
По словам ученых, в мире нет ни одной страны, жители которой питаются правильно. Низкий показатель смертности от вредной еды был зафиксирован в Израиле – 89 случаев на 100 тысяч человек. Далее идут Франция, Испания и Япония.
Великобритания оказалась на 23-м месте. Здесь 127 смертей приходится на 100 тысяч пациентов, а Соединенные Штаты заняли 43-ю позицию – 171 случай на 100 тысяч человек. Последнее место – у Узбекистана, где зафиксировано 892 случая, передает Life.ru.
Напомним, в конце марта российский политик Геннадий Онищенко предложил запретить на всех телеканалах рекламу нездоровой пищи. Он уточнил, что в России уже существует подобная практика со спиртными напитками, сообщает агентство НСН.
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