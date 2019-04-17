Можно ли доверять дешевым лекарствам

Почему одно лекарство стоит 1000 рублей, а другое, с аналогичным действием, всего 200? Все дело в том, что второй препарат является копией первого. Это не подделка – такие лекарства называют "дженериками".

Откуда взялась разница в цене и можно ли доверять подобным препаратам, "Дни.ру" рассказала региональный директор сети аптек "Для бережливых" Ирина Железняк.

Что такое дженерики?

Дженерик – это скопированный препарат, совпадающий с оригинальным по количеству действующего вещества и влиянию на организм. Оригинальные препараты производятся крупными фармкомпаниями. Разработка и внедрение нового лекарственного средства на рынок обходится корпорациям в сотни миллионов долларов, а по времени это занимает в среднем до 20 лет. Далее на лекарство получают патент сроком на 10–15 лет. После окончания патента другие производители имеют полное право выпускать похожий препарат. Так появляются дженерики.

Дешево – значит плохо?

Огромные расходы на разработку фармацевтические компании стараются компенсировать, включая их в цену лекарств. Именно поэтому оригиналы всегда дороже. Но высокая цена не является признаком качества. Дешевизна дженериков обусловлена тем, что они производятся с помощью действующего вещества оригинального лекарства. Это позволяет избежать больших затрат на создание новых лечебных молекул.

На качестве препаратов это никак не отражается. Лекарства-дженерики выпускаются в соответствии со строгими международными Правилами организации производства и контроля лекарственных средств (GMP). Кроме того, для доказательства эффективности и безопасности новых дженериков проводятся исследования, однако они не такие долгосрочные и дорогие, как в случае оригинального лекарства.

Дженерики лечат хуже?

Выпуск дженерика на рынок – не такой легкий и быстрый процесс, как кажется на первый взгляд. В целом он может занимать до 6 лет. Иногда в процессе создания к копии действующего вещества оригинала добавляют собственные разработки. В итоге на практике существует вероятность того, что качественный дженерик лучше подойдет для пациента.

Однако это не означает, что все препараты можно заменить дженериками. Согласно российскому законодательству по эффективности дженерики могут отличаться от оригинального лекарства не более чем на 20%. Из-за этого отличия лечение может занять больше времени, а у пациента могут проявляться побочные эффекты. Связано это с тем, что компания может приобретать слишком дешевое действующее вещество либо же дополнительные компоненты вызывают аллергию и другие реакции организма.

Стоит ли пользоваться дженериками?

По данным аналитической компании DSM Group, в 2017 году объем дженериков на российском фармацевтическом рынке составил 86,2%. 20,1% из всех проданных дженериков – препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ, 14,2% – препараты для лечения заболеваний нервной системы, 14% — препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Можно сказать, что, так или иначе, практически каждый из нас пользовался дженериками, и ничего плохого в этом нет. Главное – следовать предписаниям своего лечащего врача.

Часто доктора выписывают конкретное название действующего вещества, а подобрать оригинал или дженерик по своим предпочтениям или кошельку помогут в аптеке. К слову, в некоторых странах Европы обязанность врачей выписывать конкретное вещество, а не бренд, закреплена законодательством.

Как выбрать качественный дженерик?

Для начала можно обратить внимание на цену. Если лекарственное средство слишком дешевое, даже по сравнению с другими дженериками, это может означать, что фармацевтическая компания сэкономила в процессе производства. Например, на качестве действующего вещества или на контроле процессов изготовления.

Качественным показателем препаратов служит наличие сертификата GMP (Good Manufacturing Practice) у компании-производителя. Данный сертификат гарантирует, что лекарства производились в условиях, соответствующих всем требованиям (чистота, температура, влажность), в препараты не попадали никакие лишние вещества, они упаковывались должным образом и сохраняют все свои свойства.