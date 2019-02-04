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Здоровье

Назван самый эффективный способ профилактики рака

Фото: www.globallookpress.com
Глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра Михаэль Бауманн рассказал, что нужно делать людям, чтобы избежать возникновения и развития онкологического заболевания. По мнению специалиста, курение является одной из главных причин опухоли.
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Специалист утверждает, что около 30% всех видов рака связаны с пагубной привычкой. Немецкий ученый уверен, что человек сможет уберечься от возникновения злокачественной опухоли, если будет правильно питаться и вести активный образ жизни, пишет телеканал "360".

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"При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Около 30% всех видов рака связаны с курением", – цитирует исследователя Пятый канал.

Ранее специалисты из Университета Калифорнии выяснили, что раковые клетки содержат белок, который делает их невидимыми для иммунной системы и позволяет свободно распространяться по организму человека, передает НСН. Ученые разработали соединение, которое может блокировать производство этих белков. Авторы исследования уверены, что созданный ими подход будет эффективным при лечении рака печени, легких, толстой кишки и лимфомы, сообщает Ura.ru.

 

Напомним, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель этой памятной даты – повысить уровень осведомленности людей об онкологии как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, а также привлечь внимание к предотвращению, выявлению и лечению злокачественной опухоли. 

Автор: Полина Крылова4 февраля 2019, 10:53

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