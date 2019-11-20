Домашний суп признали прекрасным защитником от малярии

Ученые из Великобритании обнаружили интересную особенность домашних супов. Выяснилось, что первые блюда, которые готовят в разных странах мира, могут защитить от малярии.
Как передает VSE42.ru, были исследованы супы разных этнических групп стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Особенно эксперты отметили пользу мясных и овощных бульонов.
Ученые попросили учащихся одной из школ Лондона принести супы, которые у них дома готовят для снятия лихорадки. Те предоставили 56 образцов бульонов, которые в их семьях готовят для больных домочадцев. Сотрудники Имперского колледжа Лондона и Детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит проанализировали их, отмечает телеканал "360".
Эксперимент показал, что пять блюд на 50% остановили развитие малярии в организме, а еще четыре – более чем на 50%. Ученые продолжат изучать этот феномен. Они хотят конкретизировать защищающее от заболевания вещество, уточняет "Вечерняя Москва".
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