Членов Мариинского театра госпитализировали в Москве с симптомами отравления

По предварительным данным, члены труппы пожаловались на боли в животе и рвоту после выступления на одной из площадок в Москве. Пострадавших увезли в больницу прямо из-за кулис.
Как передает Life, за помощью к врачам обратились 13 человек, пять взрослых и один ребенок были доставлены в медицинские учреждения. Семеро от госпитализации отказались.
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