Названы спасающие от рака продукты

Специалисты назвали шесть продуктов, которые помогут уберечь себя от страшного заболевания. Они помогут предотвратить рак кишечника, легких и печени.
Так, защититься от онкологии можно, употребляя в пищу семена чиа, красный виноград, артишоки, грецкие орехи, брюссельскую капусту и чернику. Отмечается, что семена чиа богаты хлорогеновой кислотой, которую часто используют в препаратах для профилактики онкологии.
Красный виноград содержит в своей кожуре антоцианы и катехины, которые подавляют активность свободных радикалов в организме. Тем самым предотвращается процесс окисления и разрушения клеток, передает "Царьград".
В свою очередь артишоки и грецкие орехи полны альфа-линолевой кислотой, которая тоже помогает бороться с развитием злокачественных опухолей в толстом кишечнике. Брюссельская капуста же оказывает положительное влияние на состояние печени и легких, предотвращая появление новообразований.
Кроме того, нельзя переоценить в профилактике рака и положительное действие черники. Ученые рекомендуют есть эту полезную ягоду как можно чаще.
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