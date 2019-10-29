Ученые назвали самый вредный продукт

Группа американских и английских ученых провела масштабное исследование, чтобы выявить наиболее опасную для здоровья еду. Специалисты проанализировали 15 групп продуктов питания на предмет влияния на окружающую среду и организм человека, передает "Вечерняя Москва".
Выяснилось, что красное мясо негативно воздействует на природу и увеличивает риск преждевременной смерти человека. Чтобы уберечь себя от опасного продукта, ученые рекомендуют переключиться на более безопасную еду – овощи, фрукты, злаки, орехи, бобы и рыбу, сообщает "Царьград" со ссылкой на РИА Новости.
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