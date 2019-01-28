Московские школьники заболели корью из-за отказа родителей от прививки

В московских школах четыре ребенка заболели корью. Все они не были привиты, сообщает Роспотребнадзор.

Трое детей из одной семьи заболели в Раменках, один – в районе Богородское. Все заболевшие школьники с рождения были не привиты против кори по причине отказа родителей. Сейчас в двух школах, где учатся заболевшие, объявлен карантин и проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

На занятия не ходят в течение трех недель все, кто не болел корью и у кого нет от нее прививки. Также вводится временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников, не привитых против кори и не болевших ею.

В Роспотребнадзоре напоминают, что корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости и легко передающиеся воздушно-капельным путем. В случае контакта с больным, не привитые от этой инфекции и ранее не болевшие заболевают в 100% случаев.

Инкубационный период обычно длится от 7 до 14 дней, затем резко повышается температура, появляются головная боль и красные высыпания на коже. Для кори характерен конъюнктивит – воспаление слизистой оболочки глаз, которое проявляется светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, а в последующем - появлением гнойного отделяемого.





Первую прививку детям делают в возрасте 12 месяцев, вторую – в шесть лет, то есть перед поступлением в школу. Вакцина создает надежный иммунитет на 20 лет и более.

В Москве нет недостатка в вакцине от кори. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. На горячей линии Департамента здравоохранения Москвы 8(495) 318-00-11 можно узнать адреса поликлиник, в которых модно сделать прививку.