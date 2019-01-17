Страшная эпидемия с Украины пожирает россиян
В начале года на Украине от этой болезни пострадали около пяти тысяч человек, из них две тысячи – дети. Несколько дней назад от осложнений скончался житель Ровенской области, который не был привит. В прошлом году врачи зафиксировали 54,5 случая заражения корью. Тогда 16 больных умерли от осложнений.
Эпидемия также затронула Казахстан. Более 40 жителей Атырауской области подхватили острое вирусное заболевание. Четверо из них находятся в реанимации, сообщает НСН.
Несколько дней назад было зафиксировано 25 случаев заражения корью в России. Больные являются представителями цыганской общины и живут в поселке Сновицы Суздальского района Владимирской области. Все они проходят амбулаторное лечение.
"По состоянию на 15 января 2019 года всего зарегистрировано 25 заболевших корью среди цыганского населения, из них пять взрослых и 20 детей", – передает слова одного из представителей регионального управления Роспотребнадзора канал "360". Сотрудники местного медицинского учреждения проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.
Об этом сообщил Роспотребнадзор
Лидер "Ленинграда" расслабляется на курорте
Ясновидящий в ярости
Изменившаяся актриса произвела фурор