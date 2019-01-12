Эпидемии и природные катаклизмы: сделано страшное предсказание на 2019 год

Библейские пророчества, предсказания Нострадамуса и Ванги, древние мистические тексты и даже некоторые научные исследования часто заставляют людей задумываться о наступлении конца света. Однако в 2019 году он не наступит, уверены специалисты. Это, однако, не отменяет страшных испытаний, которые выпадут на долю человечества.

"Конца Света ни в Новом году ни в последующие годы можно не ждать", – в разговоре с "Дни.ру" подчеркнула ясновидящая Кажетта. Это, однако, не означает, что год пройдет без тяжких испытаний.



"Да все мы четко понимаем, что из за технического прогресса, перенаселения планеты и ужасного отношения Человека к окружающей среде мы можем ожидать катаклизмы. Мир ждет в 2019 году большое землятресение и водные колебания", – уверена экстрасенс.

"Я вижу, что точки и атмосферные колебания будут в Америке и Европе. Россию такие проблемы не коснутся. Я вижу, что в Средеземноморье будут тоже наблюдаться какие то бури или сильные шторма. Вода кстати в 2019 году будет вести себя не спокойно", – рассказала Кажетта.

Вместо того, чтобы ждать глобальной и "окончательной" катастрофы, человечеству стоило бы уделить внимание насущным проблемам Земли, которые более реальны и несут в себе настоящую угрозу. "Все мы боимся конца света, а вот я бы лучше обратила бы ваше внимание на загрязнение окружающей среды, что в целом ничего хорошего не принесет всему человечеству в целом", – уверена ясновидящая.

"В следующем году нам всем придется вспомнить про старые древние еще заболевания. Возникнут новые эпидемии. Я вижу, что появится какие-то насекомые, которые массово будут поражать органы дыхания и проникать в слизистую органов дыхания. Массовые поражения и болезни можно избежать элементарным способом – старайтесь чаще мыть руки, брать с собой в поездки дезенфицирующие средства, – уверена Кажетта.

"Так же, для желающих отдыхать в жарких странах хочу дать совет. Если вы не знаете хорошо местность и водоем, то не стоит по долгу находится у воды или стоять в воде. Сейчас в жарких странах очень много мутированных микробов, с которыми еще мы все не научились бороться. Да может это и смешной совет, но вакцинацию перед поездкам еще никто не отменял", – подчеркнула экстрасенс.

"Так же хочу отметить, что все мы должны позаботиться о лесах. Вырубая деревья мы нарушаем природный баланс, это быстро приведет к загрязнению атмосферы и исчезновению животных. Все мы в этом году увидим, что из Красной Книги навсегда исчезнут несколько животных редких видов. Так же, хочу предостеречь тех, кто любит экстремальные виды спорта. Этот год явно не для вас", – заключила ясновидящая.

