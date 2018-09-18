Открыт неожиданный метод борьбы с раком
Моллюски могут спасти сразу от нескольких видов рака, утверждают исследователи из британского Университета Солфорда в Манчестере. Вещества, которые содержатся в организме этих представителей фауны, эффективно борются с лейкемией, а также раком молочной железы, легких и толстой кишки.
Во время исследований были обнаружены особые сахара в составе моллюсков. На их основе можно создать препарат, действие которого сравнимо с химиотерапией. При этом побочных эффектов от такого лекарства намного меньше.
Действие препарата ученые объяснили способностью сахаров оказывать влияние на белки в опухолях. В первую очередь, считают исследователи, такое лечение показано детям – на растущий организм химиотерапия оказывает слишком сильное влияние, пишет Daily Mail.
Ранее сообщалось, что японские ученые выявили механизм, способствующий росту устойчивых к лучевой терапии раковых опухолей. Они выяснили, что на поверхности раковых клеток есть белок интегрин. Оказалось, что именно этот белок отвечает за связь клетки с определенными молекулами и передает сигналы.
Ученым удалось эти сигналы блокировать. В результате активные формы кислорода, которые стали выделять митохондрии, окисляли и убивали злокачественные клетки.
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