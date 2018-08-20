Раскрыта главная постельная тайна

Патогенные грибки и бактерии – эти "квартиранты" хорошо приживаются в постели, если ее вовремя не сменить. Специалисты определили, как часто нужно менять простыни.

Аллергия и различные инфекционные заболевания грозят тем, кто ленится вовремя менять постельное белье. Человек треть жизни проводит в кровати, которая при ненадлежащем уходе может превратиться в рассадник бактерий и грибков.

Ученые из Нью-Йоркского университета предупреждают: влажная от пота простынь – подходящая среда для роста и развития микроорганизмов. Кроме того, по словам микробиолога Филиппа Тиерно, перьевые и синтетические подушки, используемые от 1,5 до 20 лет, могут содержать до 17 видов потенциально патогенных грибков.

Постель постепенно становится "складом" различных микроорганизмов. Также в белье скапливаются отмершие клетки эпидермиса, пыль, шерсть животных. Все это может спровоцировать сильную аллергическую реакцию, астму и другие заболевания.

В то же время избежать таких последствий довольно легко. По словам специалистов, достаточно стирать постельное белье хотя бы раз в неделю.

Надо отметить, что ничего нового в таких рекомендациях нет. Более того, на днях Росстандарт принял новый ГОСТ для студенческих общежитий. Требования сводятся к следующему: коридоры и санузлы нужно убирать не реже одного раза в день, а менять постельное белье в комнатах – раз в неделю, пишут "Известия".

Публикация от Tatiana Alekseevna В.�� (@buhtatova) 17 Авг 2018 в 10:50 PDT

Радикальным новшеством в правилах стала услуга, которую предлагается ввести в общежитиях. Теперь студентов будут будить по утрам. Как установили исследователи, многим из них такая помощь просто необходима.