Повальному ожирению россиян нашли объяснение

Распространяющееся ожирение среди россиян происходит из-за того, что люди перестают есть натуральные и цельные продукты, заявила в эфире НСН врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова. Она отметила, что в связи с ускорением ритма жизни мы начинаем потреблять огромное количество быстро приготовляемых продуктов, качество которых оставляет желать лучшего.



Именно они, по словам специалиста, и приводят к ожирению, связанному с сопутствующим заболеванием. "Качество даже самих продуктов ухудшается. Такое количество сахара, которое потребляет современный человек, на протяжении всей истории не потреблялось. Такое количество дополнительных и животных жиров, мясо натуральное и переработанное (колбасы, сосиски) не потреблялось вообще никогда", – заключила Ионова.