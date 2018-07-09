Повальному ожирению россиян нашли объяснение

Распространяющееся
ожирение среди россиян происходит из-за того, что люди перестают есть
натуральные и цельные продукты, заявила в эфире НСН врач-диетолог, основатель
одной из столичных клиник Лидия Ионова. Она отметила, что в связи с ускорением ритма жизни мы начинаем потреблять огромное количество быстро приготовляемых
продуктов, качество которых оставляет желать лучшего.
Именно они, по словам специалиста, и приводят к ожирению, связанному с сопутствующим заболеванием. "Качество даже самих продуктов ухудшается. Такое количество сахара, которое потребляет современный человек, на протяжении всей истории не потреблялось. Такое количество дополнительных и животных жиров, мясо натуральное и переработанное (колбасы, сосиски) не потреблялось вообще никогда", – заключила Ионова.
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