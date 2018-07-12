Врачи заявили о прорыве в лечении болезни Альцгеймера

"Большой взрыв" в изучении болезни Альцгеймера - так оценили медики итоги исследований американских ученых. Им удалось узнать, как зарождается этот опасный недуг.

Клетки мозга разрушаются под воздействием тау-белка, выяснили исследователи из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета. Он считался неопасным – токсичными признавались лишь его сгустки. Однако выяснилось, что у белка есть две формы.

В норме его цепочки неспособны соединяться в "клубки", ответственные за это участки "спрятаны". В другой форме белка цепочки начинают соединяться наподобие блоков конструктора "Лего", образуя смертоносные сгустки. Они-то и разрушают нейроны мозга. Исследователи уверены: теперь, когда они поняли механизм возникновения болезни Альцгеймера, удастся найти эффективные методы лечения, пишет РИА ФАН со ссылкой на eLife.

Как известно, профилактика лучше лечения. Чтобы избежать развития старческого слабоумия, врачи рекомендуют заниматься спортом. Высокая физическая активность позитивно влияет на работу мозга. Упражнения усиливают кровообращение, а с каждым сердечным сокращением 20-25% крови идет в мозг. Кроме того, физические упражнения помогают предотвратить стресс.

Не менее важно для здоровья мозга правильное питание. Установлено, что в кишечнике синтезируется до 95% серотонина – так называемого гормона счастья. Кроме того, кишечные бактерии играют важную роль в активации нейронных путей и поддержании функции нейронов. Врачи рекомендуют употреблять продукты, содержащие пробиотики – "хорошие бактерии". Питание мозга необходимыми элементами обеспечат топинамбур, лук-порей, яблоки, орехи, оливковое масло, красное вино и горький шоколад.