Ученые впервые пересадили память

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели сенсационную операцию. Они сумели пересадить память одной морской улитки другой через инъекцию рибонуклеиновой кислоты (РНК).

Улиток разделили на две группы. Представителей одной из них в течение 20 минут подвергали воздействию электрического тока. Затем следовал суточный перерыв, после чего манипуляции повторяли.

В итоге у моллюсков появился 50-секундный защитный рефлекс на дальнейшие контакты с электродами – у них сокращались мышцы. У особей из другой группы, не прошедших сенсибилизацию, защитная реакция составляла всего одну секунду, сообщает EurekAlert.

Биологи извлекали РНК у каждой группы. Выяснилось, что за выработку рефлекса отвечают сенсорные нейроны, которые становятся возбудимыми в присутствии определенной РНК. Специалисты считают, что этот метод может быть использован для восстановления воспоминаний, утерянных на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

Как писали Dni.Ru, профессор биоинженерии из Университета Южной Калифорнии Дун Сун изобрел устройство, с помощью которого можно добиться 30%-го улучшения памяти. В первую очередь гаджет поможет страдающим болезнью Альцгеймера и деменцией.

Ранее канадские ученые нашли простой способ улучшить память. Исследователи пришли к выводу, что чтение вслух помогает человеку лучше запоминать текст.