Ученые открыли новое свойство кофе на работе
Работоспособность коллектива повышается в 1,4 раза, если перед решением задачи позволить работникам выпить чашечку кофе. Студенты, на которых проводили эксперимент, не знали об истинной цели исследования – и, тем не менее, подтвердили выводы ученых.
Группе из 72 студентов сообщили, что их приглашают на дегустацию нового бренда кофе. Заодно они займутся выбором темы для предстоящей дискуссии. Отбирали испытуемых в группу тщательно: учитывалось умеренное употребление кофе – не более 4 чашек в день - а также отсутствие аллергических реакций.
Первая команда добровольцев получала кофе с отмеренной дозой кофеина – 270 миллиграммов – до начала обсуждения. Второй команде напиток пообещали после того, как они закончат работу. По итога эксперимента выяснилось, что первая группа действовала в 1,4 раза эффективнее. Как рассказали сами добровольцы, у них повысилась внимательность.
Для чистоты эксперимента провели еще один опыт: кофе пили перед решением задачи участники обеих групп, только первые – с кофеином, а вторые – без. Результат оказался тем же. Кроме того, по словам ученых, они замечали, что испытуемые более активно участвовали в обсуждении, а также сами старались внести свой вклад в общее дело, пишет MedicalXpress.
#Coffee Evening— Divya spandana/Ramya (@DivyaSpandana_) 7 июня 2018 г.
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Как писали Dni.Ru, кофе полезен и в борьбе с лишним весом. Конечно, большие дозы кофеина для организма вредны – однако умеренное потребление ароматного напитка способствует расщеплению жиров и сжиганию калорий. Вдобавок, чашечка зернового кофе перед приемом пищи создает обманчивое ощущение сытости, что позволит уменьшить количество съеденной пищи.
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