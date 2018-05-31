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Здоровье

Российский сыр признан потенциально опасным

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Gyngazov
Росконтроль провел масштабный мониторинг качества молочки. По результатам исследования сыра популярных марок большинство образцов попали в черный список как фальсификат. 
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Эксперты заявили, что количество подделок только выросло. Увеличилось и число супермаркетов, торгующих некачественным сыром.

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Деньги оказались дороже репутации для 11 крупнейших сетевых магазинов из 15. Эти супермаркеты предоставляют россиянам широкий ассортимент фальсификата, передает официальный сайт Росконтроля.

Что касается недобросовестных производителей, то их количество удивило даже опытных экспертов. В черном списке оказались "Брасовские сыры", "СДМ", "Переславский Сыродельный завод", "Порховский", "Сыродел", "Мелодия вкуса", FreshFoods, "Каменский маслосыркомбинат", "Столица молока", "Добрый сыровар" и "Данковский молочный завод".

Стоит отметить, что половина этих марок "отличилась" зашкалювающим содержанием транс-изомеров жирных кислот. Это говорит о том, что эта продукция не только является подделкой, но еще и представляет реальную угрозу для здоровья, пишет РИА ФАН.

  

Относительно безопасным пальмовым маслом уже никого не удивишь. В последнее время эксперты все чаще выявляют замену молочного жира говяжьим. Это приносит производителям и магазинам еще большие прибыли, но при этом наносит еще больше вреда покупателям.

В Россию такая продукция попадает из дружественных республик и предлагается по низкой оптовой цене. Однако в рознице она уже продается по 350 рублей за килограмм.

Сегодня недорогая молочка пользуется особым спросом у покупателей, но чудес не бывает. Эксперты предупредили, что самая низкая цена на натуральный сыр – 400 – 450 рублей за килограмм. Все что дешевле, как показывают исследования, в основном является фальсификатом.

Автор: Михаил Вштанов31 мая 2018, 16:05

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