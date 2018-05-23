Человечеству предрекли тотальное ожирение

Международная группа ученых предсказала сроки, когда почти четверть населения Земли будут страдать ожирением. При нынешних тенденциях это произойдет уже к 2045 году.

Специалисты изучили данные о темпах распространения ожирения по всему миру в 2000-2014 годах. Эту информацию им предоставила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В исследовании учитывался возраст и индекс массы тела людей из разных стран.

Ученые спрогнозировали, как со временем будет меняться доля людей в каждой категории, а также рассчитали риск сахарного диабета. Изучались и данные об образе жизни, питании и генетическая предрасположенность к заболеванию, сообщается EurekAlert!.

Выводы оказались тревожными. Оказалось, что доля страдающих ожирением вырастет с 14% в 2017 году до 22% в 2045-м. А у каждого восьмого человека на Земле к этому периоду разовьется сахарный диабет второго типа.

Ранее американские ученые обнаружили микробов, вызывающих ожирение. По мнению исследователей, бактерии семейства Clostridiaceae усиливают всасывание жира в процессе переваривания пищи. Свою гипотезу специалисты доказали на подопытных мышах.

А вот ученые из Канады пришли к выводу, что ожирение может быть и полезным. Медики выявили у пациентов с лишним весом белок, который оздоравливает организм.