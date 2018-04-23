Найден лучший способ сохранить психику ребенка

Воспоминания из детства остаются с нами на всю жизнь. Будут ли они счастливыми – во многом зависит от родителей. Специалисты подготовили советы, которые помогут укрепить психическое здоровье ребенка и всей семьи.



Происходящее дома оказывает долгосрочное воздействие на развитие ребенка и его психическое здоровье. То, как родители общаются друг с другом, играет одну из решающих ролей в благополучии их чада и влияет на все сферы его жизни.

Домашние перепалки могут, на первый взгляд, и не оказать влияния на ребенка. Однако если родители часто кричат и злятся друг на друга, у малыша возникнут серьезные проблемы.

Проведенные в разных странах многолетние исследования показали, что уже в возрасте шести месяцев у детей вырабатывается гормон стресса на фоне конфликтной обстановки в доме. Помимо этого, существует вероятность нарушения развития головного мозга, расстройства сна, депрессии и других серьезных проблем.

Ситуация, когда женщина что-то решает в отношении ребенка одна, без мужа, недопустима, считают эксперты. По их мнению, папа должен разбираться в том, как кормить ребенка и как одевать, не хуже, чем его супруга.

Обеспечение психического благополучия матери – главная задача кормильца, заявляют специалисты. Именно он обязан расставить точки над i в отношениях с родственниками и соседями, пишет на своей странице в Facebook общественная деятельница Ульяна Супрун.

Не менее важную роль играет состояние здоровья мамы. Психологи говорят, что папа должен "отбить" всех и позволить ей заняться своими личными делами – поесть или сходить на прогулку.

Также эксперты убеждены, что семья должна жить не интересами своего чада, а интересами каждого из близких людей. Счастливый ребенок – это ребенок, у которого мама и папа находят время для того, чтобы любить друг друга.