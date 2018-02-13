Братья и сестры: как детям жить дружно

Если в семье несколько детей, проблема их взаимоотношений не может не волновать родителей. Певица и мама Наталья Подольская вместе с детскими экспертами продолжают разбираться в вопросах развития ребенка в рамках образовательного проекта. В этот раз речь пойдет о том, как ужиться мирно, чтобы не было обид, семьям с двумя и более детьми.



Бренд "Добрый" в рамках выпуска 100% соков для детей создал образовательный проект для родителей "Мама, без паники!". В серии видеороликов известная певица и мама Наталья Подольская задает острые вопросы эксперту по детской психологии Ларисе Сурковой, эксперту по д­етскому питанию Анне Левадной и популярному блогеру, эксперту по развитию Екатерине Шрейнер. Третий из пяти вопросов – как ужиться мирно, чтобы не было обид, семьям с двумя и более детьми.

ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ

Нет такой семьи, в которой родителям не приходилось бы решать конфликты между братьями и сестрами. В таких ситуациях очень трудно играть роль миротворца, быть объективным и справедливым, особенно когда нервы из-за событий текущего дня и так находятся на пределе. Как часто хочется в сердцах накричать на зачинщика ссоры, а то и на всех детей сразу, не разобравшись, кто виноват. Но прежде чем дать выход своему гневу, попробуйте разобраться в причинах ссоры.

В основном все ссоры между детьми возникают из-за того, что они что-то не поделили. Вопрос только в том, что именно: яркую интересную игрушку, книжку с красочными картинками или... ваше внимание. Прежде всего надо сделать так, чтобы повод для ссор появлялся как можно реже. Это не так-то легко, но постараться стоит.

Основной причиной конфликтов между детьми является ревность. Исправлять положение надо сразу, не откладывая на потом. Даря, например, детям новые игрушки или книжки, непременно напоминайте: "Это вам обоим", а ни в коем случае не так, как обычно делают мамы и папы: "Это тебе, а вот это – тебе". Пусть дети поймут, что подарок предназначается для двоих-троих-четверых, они имеют на него равные права и должны признавать это. Если такая методика не срабатывает, можно поступить по-другому: сначала дарить детям одинаковые игрушки каждому, так как они не могут спровоцировать у них чувство зависти, из-за которого и возникают конфликты, и только потом переходить к покупке разных игрушек каждому.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ДЕТСКИХ ССОР

Но что делать, если конфликт уже возник? Как сделать так, чтобы он как можно быстрее исчерпал себя? Есть несколько способов решения проблемы. И самый простой – когда мама замечает, что между детьми назревает ссора, надо постараться побыстрее переключить их внимание на что-то другое.

Но родителям надо позаботиться и о том, чтобы не только пресекать конфликты между детьми, но и полностью ликвидировать причины их возникновения. Учите детей уступать друг другу, пусть играют и читают вместе. Для примера рассказывайте им сказки и истории о дружбе, о том, как люди мирятся друг с другом. Это мало-помалу начнет приносить свои плоды.

Сложнее это сделать, если причина конфликтов в том, что кто-то из детей чувствует себя обделенным родительским вниманием. Внимание – это не игрушка: разделить его ох как трудно! Ребенок сразу почувствует малейшую несправедливость с вашей стороны, которая может стать причиной ссоры.

РЕВНОСТЬ, УХОДИ

Старшему ребенку в семье в течение какого-то времени безраздельно принадлежала вся любовь. Вследствие этого, когда у него появляется братики и сестрички, он неизбежно начинает ревновать. Ревность может проявиться уже в период беременности матери. Когда же младший ребенок подрастет, она может стать причиной ссор между детьми. Старшему очень хочется вернуться к тем временам, когда вся любовь и ласка принадлежали ему, когда он пользовался теми преимуществами, которые теперь перешли к младшему. В его поведении начинают преобладать то грусть, то агрессия. В этом случае ему надо объяснить, что взрослые склонны больше заботиться о младших, потому что они еще беспомощны. Но при этом вы по-прежнему любите своего старшего или старшую и будете любить всегда. Научите старшего ребенка ухаживать за младшим. Обязательно похвалите его за заботу и помощь, чтобы он не жалел о своих усилиях. И не забывайте, что, хотя младший ребенок и отнимает у вас много внимания, не стоит обделять им старшего.

Младший ребенок в семье не ревнует так остро, как старший, ведь он и так купается в любви и ласке. Но и у него может найтись повод для ревности, которая затем приведет к ссоре детей. Ревность, как правило, возникает из-за зависти: младший завидует всему тому, что старшему уже можно делать, а ему – еще нельзя. Он будет делать все для того, чтобы быть наравне со старшим, который при этом воспринимается как препятствие на пути к цели. Не спешите ругать младшего ребенка за ссоры с братом или сестрой. Поймите, что его терзают противоречия: с одной стороны, он хочет поскорее вырасти и пользоваться теми же преимуществами, что и старший ребенок, с другой стороны, он боится, что, повзрослев, потеряет родительскую любовь. Дайте ему понять, что вас радует, как он растет, что вы довольны его успехами; объясните, что, став старше, он не лишится вашей любви.

Сложная ситуация может возникнуть у родителей с воспитанием среднего ребенка. Место, которое он занимает в семье, не позволяет ему рассчитывать на какие-то особые преимущества перед своими братьями или сестрами: он не является ни самым младшим с его беспомощностью, ни самым старшим с его относительной самостоятельностью. Такой ребенок может быть недоволен появлением на свет новорожденного, ведь в связи с этим он, по его представлению, как бы отходит на второй план. К тому же он не дотягивает и до роли старшего ребенка. В результате ему кажется, что, находясь по семейному статусу между старшим и младшим, он никому не нужен и никто его не любит. Именно по этой причине малыш может начать ссориться с братишками и сестренками, пытаясь доказать и им, и вам, и себе самому, что он тоже многое может. Он часто идет на конфликт только затем, чтобы любым путем привлечь к себе внимание.

КАК СГЛАДИТЬ КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ДЕТЬМИ



Помогите детям выразить суть проблемы. Пусть один из них расскажет, из-за чего разгорелся конфликт, а второй – дополнит или поправит его. Часто ссора разгорается исключительно из-за непонимания и неумения объяснить свои желания.

Попробуйте найти решение сообща. Пускай каждый из детей предложит свои варианты решения проблемы. Ребенок должен задать себе вопрос: что я должен предложить, чтобы брата (сестру) это устроило?

Тренируйтесь решать конфликты между детьми в спокойной обстановке. Вспомните уже прошедшую и успешно разрешенную ссору. Похвалите детей, справившихся с конфликтом, и попробуйте все вместе найти еще более подходящее решение.

Ищите корень проблемы. После ссоры, опять же, в спокойной обстановке, поговорите с каждым из детей. Узнайте о его чувствах и переживаниях, о том, что заставляет его нервничать. Может быть, у него проблемы в детском саду (школе)? Или он чувствует ревность к брату (сестре) и недостаток маминого внимания?

При решении конфликтов между детьми можно:

1. Попросить одного из детей уступить. Не потребовать, а именно попросить – как равного. Обычно этот метод применяют по отношению к старшему ребенку. Метод не должен быть основным при решении конфликтов между детьми, так как создаст у старшего ребенка ощущение, что его желания игнорируются в угоду малышу. Но иногда просьба о "сотрудничестве" бывает очень полезна. Ребенок начинает чувствовать свою значимость, он становится союзником мамы, ее помощником, становится – что немаловажно – абсолютно добровольно.

2. Предложить альтернативу одному из детей (иногда выбор следует предлагать старшему, иногда – младшему, опять же, чтобы не вызвать чувства ущемленности). Например, если дети ссорятся из-за игрушки – предложить одному из них:

а) немного подождать, поиграв с мамой в интересную игру

б) взять другую игрушку (обязательно укажите ее преимущества перед предметом спора)

Такой метод учит ребенка искать компромисс, кроме того, ребенок немного успокоится. Ведь маленькие дети неспособны думать сразу о нескольких проблемах – задумавшись о вариантах выбора, он отвлечется от ссоры, забудет, что раздражался и злился.

3. Устроить "лотерею". Если ни один из детей не желает уступить другому, "разыграйте", чье желание будет исполнено (например, написать на бумажках имена детей, перемешать и вытащить случайным образом одну из них).

4. Отвлечь детей. Этот способ не должен стать основным в решении споров, так как конфликт не разрешается, а откладывается. Но с маленькими детьми, которые способны практически сразу забыть и причину ссоры, и ее исход, метод работает хорошо.

Конфликты между детьми в семье – это не всегда зло. Главное – то, какой урок дети получат в результате ссоры. В конфликте ребенок может научиться постоять за себя, отстаивать свое мнение, понимать и уважать мнение оппонента. Это поможет ему в дальнейшем и в общении со сверстниками, в преодолении стрессовых ситуаций.

Уделяя время детям, не забывать ни об одном из них, надо стараться распределять свое внимание и ласку поровну. Таким образом можно устранить причину, по которой происходит большинство конфликтов между детьми.

Но главная задача – установить доверительные отношения с каждым из детей. Какими вы сделаете их, такими они и останутся. Кому, как не родителям заниматься этим.