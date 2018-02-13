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Общество

Братья и сестры: как детям жить дружно

Фото: Пресс-служба
Если в семье несколько детей, проблема их взаимоотношений не может не волновать родителей. Певица и мама Наталья Подольская вместе с детскими экспертами продолжают разбираться в вопросах развития ребенка в рамках образовательного проекта. В этот раз речь пойдет о том, как ужиться мирно, чтобы не было обид, семьям с двумя и более детьми.
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Бренд "Добрый" в рамках выпуска 100% соков для детей создал образовательный проект для родителей "Мама, без паники!". В серии видеороликов известная певица и мама Наталья Подольская задает острые вопросы эксперту по детской психологии Ларисе Сурковой, эксперту по д­етскому питанию Анне Левадной и популярному блогеру, эксперту по развитию Екатерине Шрейнер. Третий из пяти вопросов – как ужиться мирно, чтобы не было обид, семьям с двумя и более детьми. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Liu Junxi

ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ

Нет такой семьи, в которой родителям не приходилось бы решать конфликты между братьями и сестрами. В таких ситуациях очень трудно играть роль миротворца, быть объективным и справедливым, особенно когда нервы из-за событий текущего дня и так находятся на пределе. Как часто хочется в сердцах накричать на зачинщика ссоры, а то и на всех детей сразу, не разобравшись, кто виноват. Но прежде чем дать выход своему гневу, попробуйте разобраться в причинах ссоры.

В основном все ссоры между детьми возникают из-за того, что они что-то не поделили. Вопрос только в том, что именно: яркую интересную игрушку, книжку с красочными картинками или... ваше внимание. Прежде всего надо сделать так, чтобы повод для ссор появлялся как можно реже. Это не так-то легко, но постараться стоит.

Основной причиной конфликтов между детьми является ревность. Исправлять положение надо сразу, не откладывая на потом. Даря, например, детям новые игрушки или книжки, непременно напоминайте: "Это вам обоим", а ни в коем случае не так, как обычно делают мамы и папы: "Это тебе, а вот это – тебе". Пусть дети поймут, что подарок предназначается для двоих-троих-четверых, они имеют на него равные права и должны признавать это. Если такая методика не срабатывает, можно поступить по-другому: сначала дарить детям одинаковые игрушки каждому, так как они не могут спровоцировать у них чувство зависти, из-за которого и возникают конфликты, и только потом переходить к покупке разных игрушек каждому.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ДЕТСКИХ ССОР

Но что делать, если конфликт уже возник? Как сделать так, чтобы он как можно быстрее исчерпал себя? Есть несколько способов решения проблемы. И самый простой – когда мама замечает, что между детьми назревает ссора, надо постараться побыстрее переключить их внимание на что-то другое.

Но родителям надо позаботиться и о том, чтобы не только пресекать конфликты между детьми, но и полностью ликвидировать причины их возникновения. Учите детей уступать друг другу, пусть играют и читают вместе. Для примера рассказывайте им сказки и истории о дружбе, о том, как люди мирятся друг с другом. Это мало-помалу начнет приносить свои плоды.

Сложнее это сделать, если причина конфликтов в том, что кто-то из детей чувствует себя обделенным родительским вниманием. Внимание – это не игрушка: разделить его ох как трудно! Ребенок сразу почувствует малейшую несправедливость с вашей стороны, которая может стать причиной ссоры.

Фото: GLOBAL LOOK press/Siegfried Kuttig

РЕВНОСТЬ, УХОДИ

Старшему ребенку в семье в течение какого-то времени безраздельно принадлежала вся любовь. Вследствие этого, когда у него появляется братики и сестрички, он неизбежно начинает ревновать. Ревность может проявиться уже в период беременности матери. Когда же младший ребенок подрастет, она может стать причиной ссор между детьми. Старшему очень хочется вернуться к тем временам, когда вся любовь и ласка принадлежали ему, когда он пользовался теми преимуществами, которые теперь перешли к младшему. В его поведении начинают преобладать то грусть, то агрессия. В этом случае ему надо объяснить, что взрослые склонны больше заботиться о младших, потому что они еще беспомощны. Но при этом вы по-прежнему любите своего старшего или старшую и будете любить всегда. Научите старшего ребенка ухаживать за младшим. Обязательно похвалите его за заботу и помощь, чтобы он не жалел о своих усилиях. И не забывайте, что, хотя младший ребенок и отнимает у вас много внимания, не стоит обделять им старшего.

Младший ребенок в семье не ревнует так остро, как старший, ведь он и так купается в любви и ласке. Но и у него может найтись повод для ревности, которая затем приведет к ссоре детей. Ревность, как правило, возникает из-за зависти: младший завидует всему тому, что старшему уже можно делать, а ему – еще нельзя. Он будет делать все для того, чтобы быть наравне со старшим, который при этом воспринимается как препятствие на пути к цели. Не спешите ругать младшего ребенка за ссоры с братом или сестрой. Поймите, что его терзают противоречия: с одной стороны, он хочет поскорее вырасти и пользоваться теми же преимуществами, что и старший ребенок, с другой стороны, он боится, что, повзрослев, потеряет родительскую любовь. Дайте ему понять, что вас радует, как он растет, что вы довольны его успехами; объясните, что, став старше, он не лишится вашей любви.

Сложная ситуация может возникнуть у родителей с воспитанием среднего ребенка. Место, которое он занимает в семье, не позволяет ему рассчитывать на какие-то особые преимущества перед своими братьями или сестрами: он не является ни самым младшим с его беспомощностью, ни самым старшим с его относительной самостоятельностью. Такой ребенок может быть недоволен появлением на свет новорожденного, ведь в связи с этим он, по его представлению, как бы отходит на второй план. К тому же он не дотягивает и до роли старшего ребенка. В результате ему кажется, что, находясь по семейному статусу между старшим и младшим, он никому не нужен и никто его не любит. Именно по этой причине малыш может начать ссориться с братишками и сестренками, пытаясь доказать и им, и вам, и себе самому, что он тоже многое может. Он часто идет на конфликт только затем, чтобы любым путем привлечь к себе внимание.

Фото: GLOBAL LOOK press/Elmar Herz

КАК СГЛАДИТЬ КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ДЕТЬМИ

Помогите детям выразить суть проблемы. Пусть один из них расскажет, из-за чего разгорелся конфликт, а второй – дополнит или поправит его. Часто ссора разгорается исключительно из-за непонимания и неумения объяснить свои желания.

Попробуйте найти решение сообща. Пускай каждый из детей предложит свои варианты решения проблемы. Ребенок должен задать себе вопрос: что я должен предложить, чтобы брата (сестру) это устроило?

Тренируйтесь решать конфликты между детьми в спокойной обстановке. Вспомните уже прошедшую и успешно разрешенную ссору. Похвалите детей, справившихся с конфликтом, и попробуйте все вместе найти еще более подходящее решение.

Ищите корень проблемы. После ссоры, опять же, в спокойной обстановке, поговорите с каждым из детей. Узнайте о его чувствах и переживаниях, о том, что заставляет его нервничать. Может быть, у него проблемы в детском саду (школе)? Или он чувствует ревность к брату (сестре) и недостаток маминого внимания?

При решении конфликтов между детьми можно:

1. Попросить одного из детей уступить. Не потребовать, а именно попросить – как равного. Обычно этот метод применяют по отношению к старшему ребенку. Метод не должен быть основным при решении конфликтов между детьми, так как создаст у старшего ребенка ощущение, что его желания игнорируются в угоду малышу. Но иногда просьба о "сотрудничестве" бывает очень полезна. Ребенок начинает чувствовать свою значимость, он становится союзником мамы, ее помощником, становится – что немаловажно – абсолютно добровольно.

2. Предложить альтернативу одному из детей (иногда выбор следует предлагать старшему, иногда – младшему, опять же, чтобы не вызвать чувства ущемленности). Например, если дети ссорятся из-за игрушки – предложить одному из них:

а) немного подождать, поиграв с мамой в интересную игру

б) взять другую игрушку (обязательно укажите ее преимущества перед предметом спора)

Такой метод учит ребенка искать компромисс, кроме того, ребенок немного успокоится. Ведь маленькие дети неспособны думать сразу о нескольких проблемах – задумавшись о вариантах выбора, он отвлечется от ссоры, забудет, что раздражался и злился.

3. Устроить "лотерею". Если ни один из детей не желает уступить другому, "разыграйте", чье желание будет исполнено (например, написать на бумажках имена детей, перемешать и вытащить случайным образом одну из них).

4. Отвлечь детей. Этот способ не должен стать основным в решении споров, так как конфликт не разрешается, а откладывается. Но с маленькими детьми, которые способны практически сразу забыть и причину ссоры, и ее исход, метод работает хорошо.

Фото: GLOBAL LOOK press

Конфликты между детьми в семье – это не всегда зло. Главное – то, какой урок дети получат в результате ссоры. В конфликте ребенок может научиться постоять за себя, отстаивать свое мнение, понимать и уважать мнение оппонента. Это поможет ему в дальнейшем и в общении со сверстниками, в преодолении стрессовых ситуаций.

Уделяя время детям, не забывать ни об одном из них, надо стараться распределять свое внимание и ласку поровну. Таким образом можно устранить причину, по которой происходит большинство конфликтов между детьми.

Но главная задача – установить доверительные отношения с каждым из детей. Какими вы сделаете их, такими они и останутся. Кому, как не родителям заниматься этим.

13 февраля 2018, 12:19

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