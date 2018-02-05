Алкоголь провоцирует семь видов рака

CAS оправдал россиян Скандальный развод Джигарханяна Главные события Москвы Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Понедельник 5 февраля
Лента новостей
16:33
В Москве задержали Алексея Панина
16:16
Устроившую истерику на мойке женщину окатили струей воды (видео)
16:04
Юля Зверева: мифы и факты о личном стилисте
16:02
Россияне просят у президента защиты от Центробанка
15:52
В московскую больницу пришла девушка с пулей во лбу
15:49
МОК унизил россиян из страха перед "хозяином"
15:43
В Бутово произошел взрыв
15:30
Изуродованная пластикой модель Playboy ужаснула видом
15:20
В жилом доме в Самаре произошел взрыв
15:18
Томленая телятина по-поморски
15:06
"Это вам за пацанов", или За что умирают герои
14:59
Поклонская заинтересовалась суррогатным материнством
14:52
Звезду сериала "Секс в большом городе" настигла смерть
14:39
Переезд Абрамовича в Швейцарию стал сенсацией
14:38
На ТПУ "Мичуринский проспект" появится жилая и коммерческая недвижимость
14:20
Меланья Трамп подражает в одежде мужу
14:20
Жительница Подмосковья продавала мужа со шкафом за 20 тысяч
14:08
Голый Панин после гей-скандала расслабился с Костюшкиным
13:59
Названы самые дорогие авто на российском рынке
13:57
Хозяева Украины выписали черную метку Порошенко
13:41
Маликов показал новое фото малыша
13:30
Приехавшие в Корею россияне в ужасе от условий Олимпиады
13:30
Резцова о новом запрете МОК: Мы сами виноваты
13:25
Пронырливый Галкин рассердил безумными "Звездами под гипнозом"
12:58
В Китае скоропостижно умер Галанин
12:44
Зверски избитый опекунами малыш скончался в больнице под Москвой
12:39
Чиновники ради любовниц не пустили спортсменов на Олимпиаду
12:27
Житель Подмосковья в ссоре зарезал собутыльника
12:26
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
12:04
Россиянку с ребенком снес поток воды на дороге (видео)
11:59
Mercedes-AMG G63: машина-праздник
11:58
Рудинштейн о предынсультном состоянии неадекватного Джигарханяна
11:49
Огромный живот Исинбаевой ошеломил народ
11:47
Москвичи стали выбирать квартиры меньшей площади
11:24
"Это вам за пацанов": давший бой террористам пилот довел до дрожи россиян
11:18
Под Москвой упавшая ветка проломила череп ребенку
11:10
Латин-рокеры "LASCALA" возвращаются в Россию
11:00
Беспредельщики из МОК объявили себя вне закона
10:59
Съемки программы Шепелева "На самом деле" отменили из-за дикого скандала
10:53
Гусев и Романец из "Дома-2" объявили о разводе
10:51
Москвичи пожаловались на сбои в движении электричек
10:41
Почему 13-летние девочки ищут секса на "вписках"
10:28
"Нищие" украинцы объедаются икрой и устрицами
10:14
Десятки самолетов застряли в московских аэропортах
10:07
Дана Борисова: Да, я живу в нищете
09:41
США пытаются свалить на Турцию гибель российского Су-25
09:36
Красавица-врач из Подмосковья пропала при загадочных обстоятельствах
09:27
Расстроенная Пугачева не пустила Королеву на сцену
09:20
Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
09:06
Киев припугнул Варшаву восстанием гастарбайтеров
08:37
Подробности разрыва Шурыгиной с мужем
08:35
Стыд и срам: МОК лишил оправданных россиян поездки на Игры-2018
08:28
Москвичи вытолкали застрявший в снегу автобус (видео)
08:03
Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
07:55
Плющенко распорядился миллионами 5-летнего сына
00:01
Лобачева: В спланированном убийстве Марьянова подозреваю его жену
18:41
Последний бой погибшего в Сирии российского летчика попал на видео
18:22
В Москве продюсера Сосо Павлиашвили изрешетили пулями
17:46
Волочкова записала домашнее видео с новым любовником
17:22
Дочь красотки из "Дома-2" серьезно заболела
16:55
Юный участник "Битвы экстрасенсов" стал жертвой маньяка-гея
16:28
Души мертвых лошадей прогнали Семенович из дома
15:54
Максакова благодарна матери после грязной ссоры
15:18
Больная раком звезда "Дома-2" рассказала о страданиях
14:57
На юге Москвы разгорелся крупный пожар
14:52
Под Москвой электричка протаранила машину
14:35
В доме Тарасова и Костенко нашли нижнее белье Бузовой
14:12
В центре Москвы произошла стрельба
13:55
Героически погибший в Сирии летчик отстреливался до последнего
13:12
Адский снегопад сделал из Москвы гигантский сугроб
12:30
Звезду "Дома-2" обругали за растолстевшего маленького сына
11:52
Танец Пугачевой в интимной обстановке произвел фурор
11:27
Избитый Корчевниковым редактор "Спаса" попал на видео
11:18
"ЕР" приняла участие в патриотических акциях по всей стране
10:55
Малахов подло поступил с отцом Шурыгиной
10:26
Бузова покинула Россию после скандального концерта
10:00
Малолетка с топором навел ужас на главу государства
18:49
Террористы похвастались сбитым российским Су-25 (видео)
18:00
Актриса Татьяна Лютаева сообщила об утрате из-за рака
17:34
Участник "Дома-2" попался на измене беременной Рапунцель (видео)
17:27
Сотни тысяч людей пришли на акцию "Россия в моем сердце!"
17:01
52-летний актер Разбегаев ждет дочь
16:33
Валерию умоляют не надувать губы
16:12
Серов впервые рассказал о внебрачном ребенке
15:58
20-летний любовник интимом довел до смерти 42-летнюю подругу
15:46
Садальский влез в скандал с Корчевниковым
15:42
Илюмжинов отказался от выборов президента Российской шахматной федерации
15:40
Строительство метро до "Рассказовки" вышло на финишную прямую
15:28
Кудрявцева взволновалась от нежности известного артиста
15:19
Панин довел до неистовства новым видео
14:41
Любовник Божены Рынской подал на развод
14:17
Злопыхатели набросились на сына Рудковской и Плющенко
13:12
Опекуны пытались убить трехлетнего ребенка под Москвой
13:02
Елена Яковлева рассказала о тяжелом лечении
12:22
Известная актриса напала на Шурыгину
11:40
Редактор "Спаса" пожаловался на избиение Корчевниковым
11:18
Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова
11:12
В московской больнице произошел пожар
11:01
Тарасова жестко унизили на концерте Бузовой в Москве
10:39
Пострадавший на сцене Нагиев восхитил россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова покинула Россию после скандального концерта
Танец Пугачевой в интимной обстановке произвел фурор
Злопыхатели набросились на сына Рудковской и Плющенко
Подробности разрыва Шурыгиной с мужем
Юный участник "Битвы экстрасенсов" стал жертвой маньяка-гея
Избитый Корчевниковым редактор "Спаса" попал на видео
Здоровье

Алкоголь провоцирует семь видов рака

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Употребление спиртных напитков вызывает как минимум семь видов онкологических заболеваний. Алкоголь повреждает клетки и способствует их перерождению, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.
прочитано 1976 раз

Главным канцерогеном в алкогольных напитках является этанол. Именно он пагубно воздействует на клетки организма. Отчет ВОЗ приурочен ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

ПО ТЕМЕ

Растворимый кофе вызывает рак

Ученые раскрыли смертельную опасность вейпов

Медики утверждают, что спиртные напитки могут вызывать как минимум семь видов рака. Это рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла. Риск развития онкологического заболевания повышается в несколько раз, если одновременно с алкоголем употреблять табак.

Как отмечается в докладе организации, в случае с алкоголем очевидна зависимость эффекта от дозы. Чем выше уровень потребления спиртного, тем выше риск развития рака. По данным исследователей, риск развития рака молочной железы у женщины повышается на 50%, если она выпивает четыре бокала вина в день – и на 130%, если она выпивает ежедневно восемь бокалов. Нижний порог безопасного употребления спиртных напитков ученым установить не удалось – это значит, что даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака, пишет "Газета.ru".

Врачи утверждают, что тот же принцип действует и в обратном направлении. Сократив потребление алкоголя, можно существенно снизить риск возникновения раковых заболеваний, поясняют авторы на сайте ВОЗ.

Как писали Dni.Ru, медики заявили об опасности растворимого кофе. Американские ученые считают, что главную опасность в этом напитке представляет химическое соединение акриламид, которое провоцирует онкологические заболевания. Оно образуется при термической обработке в процессе приготовления растворимого кофе. 

Правозащитники США намерены добиться принятия закона о маркировке опасных продуктов в кофейных автоматах. В этом случае, в частности, владельцы автомоек и заправок будут обязаны размещать на автоматах предупреждения о наличии в растворимом напитке химических компонентов, вызывающих рак. 

Между тем натуральный кофе признан экспертами как эффективное средство для профилактики и борьбы с целым рядом заболеваний. У людей, употребляющих три и более чашки в день, меньше шансов умереть от болезней сердца. Кроме того, кофеманы реже страдают депрессией и психическими расстройствами. 

Автор: Андрей Евлампиев5 февраля 2018, 12:07

комментарии

Политика

Хозяева Украины выписали черную метку Порошенко
США пытаются свалить на Турцию гибель российского Су-25
Киев припугнул Варшаву восстанием гастарбайтеров
Страшные тайны: Борис Ельцин

Шоу-бизнес

70-летняя Ротару в ярком лифчике на Мальдивах вызвала восторг
Убитую звезду "Дома-2" изнасиловали в морге
Голый Панин после гей-скандала расслабился с Костюшкиным
Маликов показал новое фото малыша

Проишествия

В Китае скоропостижно умер Галанин
"Это вам за пацанов": давший бой террористам пилот довел до дрожи россиян
Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ

Lifestyle

Звезда "Москва слезам не верит" продала дом и покидает Россию
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал
Шоу-бизнес

Лобачева: В спланированном убийстве Марьянова подозреваю его жену

Фигуристка сомневается в том, что актер является отцом ребенка Бик
Шоу-бизнес

Подробности разрыва Шурыгиной с мужем

Специалист дал свое заключение
Шоу-бизнес

Дана Борисова: Да, я живу в нищете

Телеведущая распродает шубы и недвижимость
Шоу-бизнес

Рудинштейн о предынсультном состоянии неадекватного Джигарханяна

Продюсер рассказал об издевательствах над актером

Гороскоп

Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля
Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на февраль

Фоторепортажи

Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад

Спорт

Приехавшие в Корею россияне в ужасе от условий Олимпиады
Резцова о новом запрете МОК: Мы сами виноваты
Чиновники ради любовниц не пустили спортсменов на Олимпиаду
Беспредельщики из МОК объявили себя вне закона

Регионы

Зверски избитый опекунами малыш скончался в больнице под Москвой
В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru