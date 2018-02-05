Алкоголь провоцирует семь видов рака
Главным канцерогеном в алкогольных напитках является этанол. Именно он пагубно воздействует на клетки организма. Отчет ВОЗ приурочен ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.
Медики утверждают, что спиртные напитки могут вызывать как минимум семь видов рака. Это рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла. Риск развития онкологического заболевания повышается в несколько раз, если одновременно с алкоголем употреблять табак.
Как отмечается в докладе организации, в случае с алкоголем очевидна зависимость эффекта от дозы. Чем выше уровень потребления спиртного, тем выше риск развития рака. По данным исследователей, риск развития рака молочной железы у женщины повышается на 50%, если она выпивает четыре бокала вина в день – и на 130%, если она выпивает ежедневно восемь бокалов. Нижний порог безопасного употребления спиртных напитков ученым установить не удалось – это значит, что даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака, пишет "Газета.ru".
Врачи утверждают, что тот же принцип действует и в обратном направлении. Сократив потребление алкоголя, можно существенно снизить риск возникновения раковых заболеваний, поясняют авторы на сайте ВОЗ.
ВОЗ: Употребление алкоголя повышает риск заболевания раком #ВОЗ #алкоголь #рак— НовостиПриднестровья (@novostipmrcom) 4 февраля 2018 г.
https://t.co/xP8sxqFB9r
Как писали Dni.Ru, медики заявили об опасности растворимого кофе. Американские ученые считают, что главную опасность в этом напитке представляет химическое соединение акриламид, которое провоцирует онкологические заболевания. Оно образуется при термической обработке в процессе приготовления растворимого кофе.
Правозащитники США намерены добиться принятия закона о маркировке опасных продуктов в кофейных автоматах. В этом случае, в частности, владельцы автомоек и заправок будут обязаны размещать на автоматах предупреждения о наличии в растворимом напитке химических компонентов, вызывающих рак.
Между тем натуральный кофе признан экспертами как эффективное средство для профилактики и борьбы с целым рядом заболеваний. У людей, употребляющих три и более чашки в день, меньше шансов умереть от болезней сердца. Кроме того, кофеманы реже страдают депрессией и психическими расстройствами.
Фигуристка сомневается в том, что актер является отцом ребенка Бик
Специалист дал свое заключение
Телеведущая распродает шубы и недвижимость
Продюсер рассказал об издевательствах над актером