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Здоровье

Любителей молока предупредили о страшной болезни

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Американские ученые выяснили, что частое употребление этого напитка негативно влияет на организм людей, подверженных заболеванию суставов. Специалисты проанализировали кровь более 100 человек.
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Как ни странно, богатое кальцием и считавшееся полезным для костей молоко увеличивает риск возникновения ревматоидного артрита. Это касается людей, которые предрасположены к указанному заболеванию.

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К возникновению артрита приводит и частое употребление говядины. Специалисты обнаружили, что штамм бактерий, обнаруженных в молоке и этом мясе, ускоряет развитие агонизирующего состояния у тех, кто подвержен заболеваниям суставов, передает Daily Mail. Чаще всего болезнь поражает суставы рук, запястий и коленей.

Напомним, в 2017 году ученые из Гарвардского университета нашли наиболее полезный способ употребления молочных продуктов. По мнению исследователей, сыр, йогурты и иную подобную пищу следует есть вместе с добавками с витамином D.

Употребление молочных продуктов вместе с этим витамином снижает потерю минеральной плотности костной ткани в позвоночнике и бедрах. Ученые уточнили, что подобного эффекта можно добиться только в зрелом возрасте.

Как писали Dni.Ru, американские диетологи пришли к выводу, что увеличение потребления животного белка на 10% может увеличить риск преждевременной смерти на 2%, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – на 8%. А вот если добавить в рацион на 3% больше растительных белков, риск преждевременной смерти снизится на 10%. 

Автор: Людмила Фоканова1 февраля 2018, 11:59

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