Названы три смертельно опасных продукта
Особый вред организму, по мнению Шкиряка, наносит мясо, приготовленное на гриле. Этот продукт может привести к возникновению рака желудка. "Да, мужчинам это страшно даже слышать, но элементы, которые появляются в дыме в результате сгорания древесины, всасываются непосредственно в мясо и могут вызывать онкологические процессы, в частности рак желудка", – пояснил он.
Употребление сахара в большом количестве может повлиять на развитие опухоли. Онколог посоветовал регулярно поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови.
Следующим опасным продуктом Шкиряк назвал электронные сигареты, которые содержат огромное количество вредных веществ. "А когда мне показывают: "Вот, смотри, IQOS я курю. Оно только нагревает табак, тут нет смолы..." Друзья! Уже есть исследование, которое доказало, что электронные сигареты тоже вызывают онкологические процессы. Качество табака ведь никоим образом не улучшилось!" – отметил возмущенный врач.
Ранее исследователи из Глобального института здоровья в Барселоне заявили, что поздний ужин может вызвать онкологическое заболевание. Они изучили данные 1205 женщин с раком молочной железы и 621 мужчины с раком простаты.
Медики установили, что эти болезни связаны с активностью гормонов, колебания которых зависят от суточных ритмов организма. Поздние ужины и перекусы являются одной из причин, приводящих к сбоям, что впоследствии вызывает опухоль.
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