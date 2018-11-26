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Здоровье

Названы самые "курящие" города России

прочитано 269 раз

В России был проведен социологический опрос среди курящих граждан. По его итогам был составлен рейтинг городов, где больше всего страдают от пагубной привычки.

Респондентам в возрасте от 23 до 76 лет задавали три вопроса: курят ли члены их семьи, курят ли они сами и имели ли они вредную привычку ранее. На первом месте оказался Брянск, на втором – Москва, на третьем – Краснодар, передает "Реальное время". 

26 ноября 2018, 21:52

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