Названы самые "курящие" города России

В России был проведен социологический опрос среди курящих граждан. По его итогам был составлен рейтинг городов, где больше всего страдают от пагубной привычки.
Респондентам в возрасте от 23 до 76 лет задавали три вопроса: курят ли члены их семьи, курят ли они сами и имели ли они вредную привычку ранее. На первом месте оказался Брянск, на втором – Москва, на третьем – Краснодар, передает "Реальное время".
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