Названо опасное время сна

Недосыпание и пересыпание увеличивает риск различных заболеваний и преждевременной смерти. Ученые из Европейского общества кардиологии определили оптимальную для здоровья середину.

Специалисты обследовали более миллиона человек и выявили взаимосвязь между продолжительностью сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Добровольцев разделили на три группы.

Первые спали более восьми часов в сутки, вторые – меньше шести часов. Участники третьей группы отдыхали на протяжении шести-восьми часов, передает Escardio.org.

Медики пришли к выводу, что и недосыпание, и пересыпание приводят к возникновению болезней сердца. Однако это отмечается в разной степени.

Дело в том, что очень короткий сон увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта на 11%, а слишком долгий – на 33%. Таким образом, оптимальной специалисты считают продолжительность сна от шести до восьми часов в сутки. Правильный сон является важной частью здорового образа жизни, заключили ученые.

Публикация от Denis (@vse_samoe_mmm) 27 Авг 2018 в 6:23 PDT

Ранее исследователи из Калифорнийского университета Беркли определили опасность недостаточного сна. Выяснилось, что чувство одиночества и угрозы сопровождает людей, которые недосыпают.

Как писали Dni.Ru, ученые предложили рецепт, как избежать бессонницы. По их мнению, отдыха на природе в выходные дни достаточно для того, чтобы в будни засыпать вовремя. Днем рекомендуется проводить больше времени на солнечном свете, а вечером – максимально ограничить освещение.