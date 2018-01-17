Как безопасно похудеть
Риск преждевременной смерти у пациентов с ожирением после бариатрических операций (это процедуры по снижению веса) оказался ниже, чем у тех, кто худел с помощью диет. Медики наблюдали за состоянием здоровья 25 тысяч человек из обеих групп.
В частности, израильские ученые наблюдали за группой из 8 385 пациентов, которым с 2005 по 2014 год провели различные виды бариатрических операций. В числе этих процедур – лапароскопическое, или лечение ожирения через отверстия в теле, наложение кольца на желудок, желудочное шунтирование или рукавная гастропластика.
За четыре с лишним года наблюдений исследователи выяснили, что риск смерти ниже у тех людей, кому была сделана операция – по сравнению с теми, кто боролся с ожирением нехирургическими методами, пишет сайт EurekAlert!.
Годом ранее ученые из Питтсбургского университета подтвердили, что бариатрические операции приводят к улучшению их самочувствия, как минимум, в течение трех лет. Отмечалось, что тяжелое ожирение связано с сильной болью в суставах, пациенты с трудом наклоняются, ходят, поднимают грузы.
ТВ и компьютер приводят к детскому ожирению - https://t.co/JCC2dlhIB2 #Дети #Ожирение pic.twitter.com/aftb3EEBtS— Nutrinews.ru (@Nutrinewsru) 8 ноября 2017 г.
По итогам исследований 2 тысяч пациентов выяснилось, что спустя три года после бариатрической операции у 50-70% испытуемых улучшилось самочувствие. У них исчезли боли и восстановились физические функции.
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