Как защититься от сильнейшей в истории магнитной бури

Некоторые ученые считают, что магнитные бури положительно действуют на здоровье, потому что помогают адаптироваться к сложным условиям среды, другие – что связи между магнитной бурей и плохим самочувствием нет. Исследований на эту тему до сих пор нет.

Сильнейшая за последние годы вспышка на Солнце вызвала панику у жителей Земли. Эксперты разного калибра предостерегают от разного рода ужасов, которые грозят в связи с пугающим астрономическим явлением, тем более что все происходит у нас под боком и с нашим светилом.

Как популярно объясняют эксперты, вокруг Земли есть невидимая оболочка – магнитосфера, которая защищает нашу планету от солнечной радиации. Это те самые незримые поля, благодаря которым работает магнитный компас и уверенно показывает намагниченным концом на север. Из космоса на магнитное поле Земли постоянно воздействует поток солнечного ветра – разлетающихся от солнца ионизированных частиц. Обычная их скорость – около 400 километров в секунду, при этом давление солнечного ветра на Землю и внешнее давление магнитосферы Земли в сторону космоса уравновешены. Но когда на Солнце случаются вспышки, скорость солнечного ветра увеличивается и баланс давления меняется. Это и есть "магнитная буря".

Внес ясности в происходящее и ведущий научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Борис Филиппов. Его объяснение случившихся в эти дни солнечных вспышек звучит так. "Имеется в виду, что после вспышки из атмосферы Солнца было выброшено облако плазмы с магнитным полем. Оно за полтора суток дошло до Земли. Теперь магнитное поле этого выброса взаимодействует с геомагнитным полем Земли. Они направлены в разные стороны, антипараллельно, то есть магнитное поле уменьшается в том месте, где они контактируют. Сказано, вероятно, было в таком смысле, что поле Земли испытывает большие изменения. Но это достаточно кратковременное явление", – сказал он.

Космический катаклизм может действовать на жителей Земли по-разному, но чаще говорят о негативном воздействии. Впрочем, до сих пор однозначного ответа на действие магнитных бурь на человека наука не дала: соответствующих исследований до сих пор не проводилось.

"Для того чтобы провести исследование влияния магнитной бури на здоровье и состояние человека, необходимо иметь четкие критерии, которые можно измерить. Головная боль или тахикардия — это не критерий, такие симптомы могут быть вызваны массой других причин, той же сменой погоды, например, сменой атмосферного давления. А магнитная буря на атмосферное давление не влияет", – пояснил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Алексей Струминский.



Но есть и другое мнение. Так, член-корреспондент РАН Игорь Бобровницкий уверен, что магнитные бури на всех действуют негативно. Особено это касается метеозависимых. "Вспышки на Солнце, как и другие гео– и гео-гелиомагнитные факторы не на всех людей действуют негативно. Влияют они на так называемых метеочувствительных людей, у которых ослаблены какие-то системы организма, на здоровых людей подобные факторы не действуют", – рассказал академик. "Предполагается несколько эффектов воздействия возмущений магнитного поля, возникающих из-за вспышек на Солнце: это повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии", – добавил ученый.

Чтобы избежать негативных последствий магнитной бури, следует тщательно следить за своим артериальным давлением. Особенно это касается гипертоников и гипотоников.

"В такие дни мы наблюдаем, что у гипертоников давление подскакивает, а у гипотоников, наоборот, падает. Чтобы нивелировать эти неприятности, гипертоникам нужно пить побольше воды и снизить употребление соли в этот период, потому что соль задерживает жидкость в организме и ведет к повышению давления. А гипотоникам можно принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника", – советует практикующий терапевт Елена Тихомирова.