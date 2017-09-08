В России создадут вакцину от рака

Российские медики разрабатывают препараты для борьбы с онкологическими заболеваниями. По мнению экспертов, в будущем для лечения рака будут использовать персонифицированные вакцины.

О новых передовых разработках в противораковой терапии рассказал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба. По его словам, в России создается персонифицированная вакцина от рака.

Суть ее в том, что с опухолью борются с помощью клеток, взятых у самого пациента. Некоторые лимфоциты могут избирательно уничтожать растущие раковые клетки, поэтому их типируют, выращивают колонию, а потом вводят пациенту.



"У нас, кстати, такая платформа создана параллельно с американцами. Просто они об этом объявили, мы об этом не объявляем. Но двигаемся в том же направлении и нисколько не отстаем, а идем точно так же. Мы создали такую модель на животных и точно так же получили результаты", – приводит слова Уйбы ТАСС.

Глава ФМБА отметил, что вакцины такого типа особенно эффективны при лейкозах. Уйба подчеркнул, что для лечения онкологических заболеваний будут применять персонифицированные и тергетные методы. Кроме того, будет повышаться качество профилактики рака.

Напомним, ранее врачи-онкологи рассказали, что в погоне за чудом многие раковые больные становятся жертвами шарлатанов, предлагающих нетрадиционные методы лечения. По их мнению, терапия хлорофиллом, инфракрасной сауной и диетами может не только не помочь, но и спровоцировать рост опухоли. Яркий тому пример – трагическая смерть актрисы Стеллы Барановской, страдавшей от лейкоза. Девушка отказалась от сеансов химиотерапии в пользу экзотических методов лечения.