Рак научились определять за 10 секунд
Инновация представлена учеными и инженерами Техасского университета в Остине. Инструмент их авторства MasSpec Pen точно определяет поражённые онкологией ткани во время операции примерно за 10 секунд, что в 150 раз быстрее, чем при использовании традиционных методов, сообщает Medical Express.
Изобретение показывает точные результаты в 96% случаев. Принцип его работы основан на анализе молекулярных отпечатков, сделанных датчиками MasSpec Pen. Данные мгновенно обрабатываются вшитым программным обеспечением и прибор выдает заключение.
Как рассказывают авторы инновации, живые клетки в процессе жизнедеятельности всегда продуцируют небольшие молекулы, так называемые метаболиты. Они задействованы во всех важных жизненных процессах. Так вот каждый тип рака производит уникальный набор метаболитов и других биомаркеров.
"Раковые клетки имеют дисрегулированный метаболизм, поскольку они выходят из-под контроля", – говорит
Ливия Шьявинато Эберлин, доцент кафедры химии унверситета в Остине, одна из соавторов изобретения. "Поскольку метаболиты в раке и нормальных клетках настолько различны, мы извлекаем и анализируем их с помощью MasSpec Pen, чтобы получить молекулярный отпечаток ткани. Благодаря этому простому химическому процессу MasSpec Pen быстро обеспечивает диагностику молекулярной информации, не вызывая повреждения тканей", – указывает ученая.
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