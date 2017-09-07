По стопам Барановской: как наживаются на онкобольных россиянах

Трагическая смерть актрисы Стеллы Барановской – яркий пример того, как в погоне за чудом онкобольные становятся жертвами шарлатанов. По мнению медиков, нетрадиционные способы лечения рака – отдельная бизнес-индустрия, цель которой – вытрясти из пациента деньги и сбить с толку.

Стелла Барановская умерла от рака крови 4 сентября этого года. Актриса на протяжении двух лет боролась со страшной болезнью, но безуспешно. Немалую роль в этом сыграло нежелание девушки проходить необходимый в ее случае курс химиотерапии.

Как рассказал заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра Константин Титов, актриса прошла всего семь сеансов химиотерапии, после чего решила лечиться нетрадиционными методами. Вероятно, актриса боялась сильных болей, которые возникали после сеансов, а может быть, просто не хотела лысеть и выглядеть изможденной.

Барановская стала лечиться с помощью диет, йоги, инфракрасной сауны и хлорофилла. Как отмечает Титов, в большинстве случаев эти методы оказываются неэффективны в борьбе с раком. "Ультрафиолетовые излучения, инфракрасные сауны, хлорофилл – это все, наоборот, может стимулировать рост опухоли", – цитирует медика Life.ru.

По словам врача, препараты на основе хлорофилла применяются в онкологии – но для лечения опухолей "наружных локализаций" (например, при раке кожи). "Абсолютно точно то, что хлорофилл не используют для лечения рака крови", – добавил эксперт.

Публикация от @stella9s Авг 31 2017 в 11:35 PDT

По словам врача, нетрадиционные методы лечения онкологии – "средневековье и обман", и Барановская просто стала жертвой шарлатанов. Титов подчеркнул, что это целая бизнес-индустрия, цель которой – нажиться на онкобольных. Врач-онколог Игорь Долгополов также добавил, что выбор экзотических методов терапии рака – настоящее самоубийство.

Руководитель московского Центра биохронотерапии Виктор Борисов, где как раз проводят процедуры с использованием хлорофилла, считает, что онкобольным полезны нетрадиционные методы лечения. Как отмечает издание, недельный курс терапии в этой клинике стоит 60 тысяч рублей.

По словам руководителя центра, у Барановской была тяжелая форма рака, а экзотические методы лечения позволили ей прожить дольше, чем полгода. Борисов пояснил, что хлорофилл помогает пациентам хорошо перенести химиотерапию и восстановиться гораздо быстрее.

Публикация от @stella9s Июн 6 2017 в 1:36 PDT

Однако, как подчеркнул врач, обычно он убеждает онкобольных выбирать традиционную медицину. Вместе с тем некоторым пациентам хлорофилл помогает и без химиотерапии.

В качестве примера он привел историю болезни миллионера Артема Тарасова. После лечения в его центре мужчине стало лучше, и он прожил еще семь лет.