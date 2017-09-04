Москвичам сделают прививки от гриппа у входа в метро

В Москве начали работу мобильные пункты вакцинации против гриппа. Сделать прививку можно будет недалеко от входа 12 станций столичной подземки.
Врачи будут дежурить у вестибюлей "Речного вокзала", "Царицыно", "Домодедовской", "Петровско-Разумовской", "Тульской", "Молодежной", "Бауманской", "ВДНХ", "Теплого Стана", "Бульвара Рокоссовского", "Тушинской" и "Перово". Пункты открыты с 4 по 10 и с 18 по 24 сентября, а также со 2 по 8 и с 16 по 22 октября, передает агентство городских новостей "Москва".
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