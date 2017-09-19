Ученые разработали вакцину против кариеса
Результаты экспериментов с грызунами показали, что гибридный
белок KF-rPAc, состоящий из двух частей, способен предотвращать кариес. Одна составляющая сложного протеина была выделена из кишечной палочки Escherichia
coli, вторая – из бактерии Streptococcus mutans – они живут в полости рта
человека и могут вызывать разрушение зубов. Escherichia coli усиливает иммунный
ответ против второй части белка, тем самым убивая болезнетворные микроорганизмы.
Исследователи отмечают, что пока не могут гарантировать безвредность препарата: его высокая антигенность способна спровоцировать
сильное воспаление, а оно, в свою очередь, привести к серьезным повреждениям ротовой
полости. Это может стать причиной отказа в его использовании.
Поэтому сейчас ведется разработка второго типа белка KFD2-rPAc. В сравнении с первым поколением препарата он намного безопаснее. У лабораторных крыс все равно иногда возникало воспаление, но оно было существенно меньше и нивелировалось лекарственными средствами, сообщает журнал Scientific Reports.
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