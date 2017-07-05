Как метастазы расползаются по телу
Специалисты из Японии и США в последние годы разработали несколько способов очистки органов тела от молекул жиров и сахаров, которые позволяют сделать их прозрачными. Однако все подобные способы сделать животное или часть его тела "невидимой" несовместимы с жизнью, поэтому их крайне тяжело применять для наблюдения за процессами внутри организма.
Ученые Токийского университета создали новый способ "обесцвечивания" тканей. Он не повреждает светящиеся молекулы, которые могли быть введены в организм или в часть его клеток еще до начала этой процедуры, передает журнал Cell Reports.
Чтобы отличить раковые клетки от здоровых тканей, ученые определенным образом поменяли их ДНК. При облучении смертоносных клеток инфракрасным лазером, они начали светиться красным светом.
Это позволило исследователям найти все метастазы в организме мышей и подсчитать число раковых клеток. В результате биологи смогли получить фото и виде распространения метастаз разных раковых опухолей.
Ученые надеются, что дальнейшие эксперименты с "обесцвеченными" мышами помогут понять, какие вещества могут останавливать или ускорять рост раковых клеток. Это приблизит медиков к созданию первых способов борьбы с метастазами.
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