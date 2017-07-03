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Найден механизм защиты от старения и рака

Фото: GLOBAL LOOK press\Chris Robbins
Немецкие ученые выявили внутренний механизм в организме человека, защищающий его от старения и появления раковой опухоли. Согласно результатам исследования, за оздоровление тела отвечает специальная разновидность молекул РНК.
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Немецкие ученые пояснили, что в организме человека есть теломеры – специальные участки на концах хромосом, не кодирующие белок. При копировании ДНК они естественным образом сокращаются, что является одной из причин старения. При чрезмерном уменьшении теломер клетки перестают делиться. Тем не менее, благодаря этому организм защищается от рака, так как злокачественные клетки в подобных условиях развиваться не могут.

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Как выяснили специалисты, особые РНК-молекулы под названием TERRA систематически проверяют, не стали ли теломеры слишком короткими. Также они "удостоверяются", что "сломанные" или чересчур маленькие теломеры были восстановлены. Этот механизм препятствует преждевременному старению, передает Phys.org.

Фактически молекулы TERRA поддерживают определенный баланс между длиной теломер и предотвращением развития злокачественных клеток. "В организме всегда существует связь между старением и предотвращением рака. Проводником в этих процессах являются теломеры, и очень важно понять, как именно они устроены", – заявил ведущий автор исследования Брайан Люк.

"Мы всегда знали, что короткие теломеры играют ключевую роль в старении клеток, но не понимали, что именно нам было важно в их свойствах. Мы установили, что в TERRA существует специальная сложная система, которая позволяет определять короткие теломеры", – заключил он.

Напомним, ранее российские и американские биохимики обнаружили, что новый тип иммунотерапии рака, заставляющей клетки опухоли включить внутренний "антивирус", имеет серьезные последствия применения – он ослабляет иммунитет. "С одной стороны, подобный побочный эффект является негативной вещью", – пояснили эксперты. "С другой стороны, его можно использовать для уничтожения "взбунтовавшихся" Т-клеток и других компонентов иммунной системы, чья работа по каким-то причинам нарушена", – добавили они.

Автор: Константин Улюкаев3 июля 2017, 17:24

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