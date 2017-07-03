Затяжные летние дожди провоцируют депрессию и хандру

Человеческий организм устроен просто – если вокруг тебя плохо, то и тебе становится плохо. Если с неба льет целый месяц, а за весь июнь было от силы три теплых дня, поневоле начнешь хандрить. Dni.Ru разбирались, как справиться с осенней тоской, которая пришла к россиянам уже летом.

С наступлением холодов многие жители средних регионов России начинают тосковать. Солнца у нас немного. Зима затяжная. Лето короткое. И осень, которая и так всегда приходит слишком рано, любят немногие.

Пушкин скорее исключение, чем правило. В этом году осенняя депрессия у многих жителей средней полосы России началась в июне. С медицинской точки зрения у этого заболевания есть конкретные симптомы: беспричинная тоска, плохое настроение, отсутствие желания что-либо делать, чрезмерная раздражительность и бессонница.



Психолог Наталья Трефилова уверена, что настоящая депрессия – это тяжелое душевное заболевание. Ее лечат медикаментозно. В большинстве случаев человек, страдающий депрессией, может начать употреблять алкоголь или другие вредные вещества, и тогда обращаться за помощью придется не только к психологу, но и к наркологу.

Психолог объяснила, что просто плохая погода причиной депрессии быть не может. Если дождь навевает дурное настроение, нужно разбираться в глубинных мотивах. "Возможно, что-то случилось в жизни человека когда-то давно. Возможно, причиной тоскливого настроения является хронический стресс, перегрузки на работе. Поэтому обязательно нужно научиться отдыхать", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, отдых – это, прежде всего переключение с одного вида деятельности на другой. "Постарайтесь найти дело по душе – такое, которым можно заниматься в любую погоду. Вышивать, рисовать, петь, танцевать… Пригласите друзей и посидите в хорошей компании. Если настроение плохое, лучше как-то двигаться – ходить, бегать. Любая активность спасет от тоски. В конце концов, пойдите прогуляйтесь под дождем. Если какой-то раздражитель, в данном случае дождь, вас угнетает, попробуйте принять его таким, какой он есть. Возьмите и побегайте под ним без зонтика, растворитесь в нем. Может, конечно, у вас потом зуб на зуб попадать не будет, зато "депрессия" точно пройдет", – уверена специалист.

Она советует включить интересный фильм, чтобы отвлечься от плохой погоды, либо музыку, которая помогает погрузиться в спокойствие и расслабиться. Тем, кто любит танцевать, наоборот, можно утроить домашнюю дискотеку. Хорошо повышает настроение сладкое – например, шоколад.

Нужно, чтобы было больше света – включайте лампочки, украсьте дом яркими цветами. Мечтайте! Посмотрите фотографии из прошлого отпуска, полюбуйтесь на пальмы и пляжи и представьте, что вы уже там. Поверьте в то, что уже совсем скоро вы будете лежать и греться на теплом солнышке – настроение сразу улучшится.

Но лучше всего, если позволяют финансы, устроить себе незапланированный отпуск. Даже если вы собирались в путешествие в августе, но все "достало" уже сейчас, покупайте горящую путевку и вперед – к теплому морю.