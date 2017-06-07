Бесполезные лекарства от головной боли

Трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не сталкивался с головной болью. Первое, что мы делаем, если у нас болит голова – принимаем анальгин или цитрамон. Dni.ru решили разобраться, помогают ли таблетки купировать болевой синдром и насколько они безвредны

Большинство людей справляются с болью при помощи нестероидных противовоспалительных препаратов, анальгетиков и сосудорасширяющих средств. Но во многих случаях можно обойтись и без этих отнюдь не безвредных лекарств, если правильно устранить причины боли.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

"Если головная боль у вас случается чаще, чем 15 раз в месяц, или за неделю вы пьете больше трех обезболивающих таблеток, вам нужно обязательно обратиться к врачу, – считает заведующая отделением неврологии ГКБ №31 Москвы Ольга Гаврилова. – Чаще всего люди, страдающие головными болями, – это хронические пациенты. И очень трудно сказать – что послужило первопричиной".

По словам специалиста, экстренная ситуация – внезапная головная боль. "Тут уже не до таблеток. Но если ваши привычные один-два раза за месяц превратились в пять – обращайтесь к доктору", – советует врач.

ТИПЫ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

"Типов головной боли огромное количество, и она может быть связана с большим перечнем заболеваний", – подчеркнул главный врач Медицинского Гомеопатического центра Евгений Григорьев. Они имеют разные области локализации: это может быть боль от воспаления в придаточных пазухах носа – фронтиты, синуситы, гаймориты.

Гипертония – головная боль от повышенного давления, гипотония – голова болит от пониженного давления. Помощь при гипертонии и гипотонии – нормализация давления.

Мигрень – это односторонняя головная боль с четкой локализацией в зоне висков. Часто она сопровождается аурой – то есть зрительными образами и непонятными световыми эффектами в глазах.."

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ЛЕКАРСТВА

По мнению Евгения Григорьева , "бесполезных лекарств не существует – есть неправильно назначенные". "Разбираться нужно с общим состоянием человека, потому что только тогда определяется уровень здоровья, определяются глубокие проблемы человека и его резервные возможности, так как чем сильнее нарушено здоровье, тем длительнее лечение, – уверен гомеопат. – Поэтому, если заболела голова, сразу употреблять, например, триптаны – специфические препараты от мигрени, абсолютно бессмысленно".

Норамиг (производитель UCB Innere Medizin, Германия) или Имигран (производитель GLAXOSMITHKLINE, Италия) – лекарствa используют при острой форме мигренозного статуса. Их цена достаточно высока. И такие медикаменты подбираются индивидуально с учетом анамнеза, поэтому для лечения строго необходима консультация врача. При обычной головной боли они бесполезны.



Без вреда для здоровья можно применять гомеопатические препараты, например Спигелон (SPIGELON, производитель BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL, GmbH, Германия). Это комплексный препарат, который в острых случаях можно применять каждые 15-20 минут. Он в отличие от синтетических лекарств по крайней мере не навредит.

Врач-терапевт Владимир Паренаго вообще считает , что "любые таблетки от головной боли только купируют боль, но не лечат". С его точки зрения, "головная боль это, как правило, симптом грязного кишечника." Как только восстанавливается и регулируется работа кишечника – все нормализуется. Как только человек начинает двигаться активно – все становится хорошо.

По мнению Паренаго, "головная боль пройдет вообще без лекарств, если человек начнет маленькими глотками пить теплую или холодную воду – главное, глотки должны быть небольшими". "Очень помогает контрастный душ и массаж головы. Параллельными линиями от лба к затылку, начиная с пробора, а затем отступая на полпальца проводить руками от височной к затылочной части. Такими движениями мы восстанавливаем правильную циркуляцию крови и энергетические потоки, которые меняются в нашем организме каждые два часа", – советует врач.

ЧТО ПРИНИМАЮТ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

В большинстве случаев пациенты предпочитают употреблять химические лекарственные препараты.

Анальгетики

Анальгин (производитель Биосинтез ОАО, Россия), Парацетомол (производитель Фармстандарт ОАО, Россия), Ибупрофен (производитель Борисовский завод, Беларусь) , Диклофенак (производитель ОАО "Биофарма", Украина).

Но если причина головной связана с нарушением работы сосудов, эти препараты вряд ли помогут. Обезболивающие не снижают и не повышают давление – то есть не устраняют причину проблемы.



Анальгин (производитель Биосинтез ОАО, Россия) давно запрещен в Европе, но в России по -прежнему широко применяется. Слишком хорош его обезболивающий эффект при минимальной опасности агранулоцитоза (уменьшение числа сегментарных лейкоцитов крови). Лекарство, конечно, позволяет купировать однократный приступ, но при длительных повторяющих атаках такие препараты лучше не использовать.

Цитрамон (производитель АВЕКСИМА, Россия) можно выпить, когда возникают сдавливающие ощущения, которые не устраняет анальгин и народные средства. Действующим ингредиентом лекарства является парацетамол – нестероидное противовоспалительное средство, обладающее противовоспалительным и жаропонижающим действием.

Спазмолитики

Отличаются быстрым действием, устраняют мышечный спазм при головной боли напряжения, используются как сосудорасширяющее средство. Но если головная боль связана с более серьезными нарушениями, чем невралгия или мигрень, не помогут и спазмолитики. Если цефалгия (головная боль) вызвана опухолью, аневризмой сосудов, повышенным или пониженным внутричерепным давлением – прием, например, Но-шпы (производитель CHINOIN, Венгерская республика) или Папаверина (производитель ЗАО Медисорб, Россия) бессмысленен.

Но-шпа применяется только для снятия спазма. И этот эффект достигается через 10 минут после приема таблетки. Примерно так же действует и папаверина гидрохлорид – популярное сосудорасширяющее средство для лечения цефалгического синдрома. Но ни тот, ни другой препарат не лечат и никак не влияют на причину боли.

А Спазган (производитель "Вокхард Лимитед", Индия) – сильное обезболивающее средство – вообще нельзя использовать без крайней необходимости. Нужно учитывать серьезные побочные эффекты этого препарата, к которым, в частности , относятся лейкопения (уменьшение лейкоцитов), тромбоцитопения (снижение тромбоцитов), агранулоцитоз, нестабильность артериального давления и падение сердечного ритма. То есть, если у вас болит голова, но есть проблемы с сердцем, этот препарат принимать нельзя.

Все специалисты соглашаются в одном: подобрать нужный препарат от головной боли – дело исключительно сложное. Чтобы избавиться от головной боли, нужно четко понимать, какими причинами она вызвана. Вполне возможно, обычным переутомлением, а значит нужно просто отвлечься от работы, погулять на свежем воздухе и отдохнуть.

