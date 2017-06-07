Бесполезные лекарства от головной боли

Интервью Путина Тяжелая болезнь Пугачевой Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Среда 7 июня
Лента новостей
22:25
Лобода положила конец отношениям с любимым
22:02
Обама носил один и тот же смокинг на протяжении восьми лет
21:51
Убитый в США школьник оказался россиянином
21:42
Отец вырвал мальчику зуб при помощи попугая (видео)
21:38
Шарапову исключили из элитного клуба
21:27
На северо-западе Москвы сошел с рельсов трамвай
21:15
Устроивший смертельное ДТП водитель Ferrari сбежал из России
21:09
Возле посольства США в Лондоне погремели два взрыва
20:47
Иванов дал совет юным экологам из РДШ
20:24
Поклонской "подбросили" квартиру в Донецке
20:08
Звезд реалити-шоу жестоко обманули
20:07
Москве пообещали переломное время
20:00
В Москве в ДТП с двумя мотоциклами и авто пострадали люди
19:47
В конфетах Порошенко нашли наркотик
19:38
Чего не замечают пассажиры в метро
19:38
Эротичные звезды на красной дорожке "Кинотавра"
19:14
Мультимиллионер пообещал глобальный кризис в 2018 году
18:55
Как актрисы готовились к открытию "Кинотавра"
18:44
На юге Москвы эвакуируют банк из-за угрозы взрыва
18:37
Какие сайты никогда не заблокируют
18:22
Вернувшийся к бомбежкам Порошенко свалил все на "брутальную" Россию
18:17
"ЕР" поможет с земельными участками для многодетных семей
18:13
В Москве пообещали за три года построить 35 станций метро
18:00
"Сына" Леонтьева ранили ножом в грудь
17:52
ОНФ возмущен состоянием мемориала "Героям-панфиловцам"
17:52
Глухая певица покорила зрителей шоу талантов
17:41
Госдума продолжает диалог с гражданами по реновации
17:31
Гуляющая по дну рыба "на ножках" удивила ученых
17:20
55-летняя Екатерина Андреева о пластических операциях
17:11
Падение артиста в цирке Запашных заинтересовало следователей
17:09
Шокирующие тренды пластической хирургии
17:00
Павлин устроил погром в винной лавке
16:58
Родившая Милана Кержакова снялась в бикини
16:40
Пенсии рискуют превратиться в пособия по бедности
16:35
Жуткое видео наезда на женщину с ребенком
16:21
Эксперты о масштабе слушаний по реновации
16:19
Дочь Пескова о критике фильма "Нелюбовь"
16:14
Глюк'оZа о муже: Мне стало казаться, что у нас нет любви
16:10
Самолет с сотней пассажиров рухнул в море
16:08
Связанную шнуром Земфиру разрешили погладить
16:03
Электричка протаранила автомобиль на переезде под Москвой
15:39
Ученые раскрыли происхождение негров и азиатов
15:36
На юго-западе Москвы пьяный мужчина с ножом бросался на прохожих
15:34
Главу Минэкономразвития призвали думать о людях
15:31
Собчак понравилась изуродованная Волочкова
15:19
Сериал "Мажор" с Прилучным продлили
15:15
Росавиация пригрозила отменой всех чартеров
15:14
Столичные власти ускоряют строительство жилья
15:13
Москву ждет инженерная революция
15:11
Панина принудительно отправляют к психиатру
14:55
Подробности гибели артиста Мариинки в кресле стоматолога
14:49
Соратника Порошенко выгнали с прямого эфира (видео)
14:46
Паломникам предстоит провести 10 часов в очереди к мощам
14:45
У изнасилованной Шурыгиной заподозрили беременность
14:22
Пассажир вытолкнул кондуктора из трамвая за требование оплатить проезд (видео)
14:17
Самолет с сотней человек на борту исчез с радаров
14:15
Как исправить погодную аномалию
14:03
Отдых в Таиланде испортят наводнения и гигантские волны
14:02
Заслуженная артистка России Татьяна Ташкова попала в больницу
14:00
Запад разглядел странности в признаниях Путина
13:50
Почему умирают галактики
13:47
Саша Спилберг о скандале Айзы Анохиной с Леной Миро
13:46
В Магадане открылась "Стена скорби"
13:30
Парковку в Москве временно сделают бесплатной
13:29
Жириновский сделал Шукшиной предложение руки и сердца
13:24
После избиения Ксенофонтова рассказала о болезни
13:22
Когда завершится реконструкция Филевской линии метро
13:20
Авиадебоширам "подрезают крылья"
13:17
Как провести выходные в Европе всего за 149 евро
12:54
Теннисист Марат Сафин сдал депутатский мандат
12:54
Путин словами о войне послал США сигнал
12:45
Шестикратный олимпийский чемпион близок к самоубийству
12:40
Cвиридова расплакалась из-за молодых парней
12:36
Внуково проверили после кошмара о крушении лайнера
12:27
Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной
12:12
Украина предложила туристам вагоны для секса
12:03
Генералу Росгвардии стало стыдно за передачу 45 млн Захарченко
12:01
Убийцу Алексея Панина ждет вознаграждение
11:58
Больного Славу Зайцева увозят из России
11:57
Смерть артиста Мариинки в кресле стоматолога потрясла россиян
11:42
Под Ставрополем разбился вертолет
11:40
Оголившаяся Лопырева показала идеальное тело
11:29
Подлый Порошенко взялся за старое в Донбассе
11:26
Кто поборется за главный приз "Кинотавра"
11:23
Дома в реновацию включат с учетом износа
11:11
Легковушка врезалась в бронетранспортер на МКАД
10:59
Внуки Шукшиной называют Алибасова дедом
10:50
Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего
10:45
Ирена Понарошку пригрозила несчастному отцу
10:19
Путин отбил гейскую провокацию известного режиссера
09:53
Нелепая шутка обернулась для Ваенги позором
09:50
Откуда у руководителей театров миллионные доходы
09:37
Задушившему во время секс-игр жену продавцу грозит 20 лет тюрьмы
09:25
В парламенте Ирана слышна стрельба
09:15
Домогаров разъяснил свое бедственное положение
08:58
Жириновский накричал на 83-летнюю актрису Кириенко
08:56
В России хотят выгнать треть чиновников
08:36
Самые горячие фото Анны Курниковой
08:31
Названы самые пьющие регионы России
08:25
Москвичам пообещали возвращение лета
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Покинувшая страну Пугачева резко одернула Вайкуле
Заболевший Андрей Губин: Мне подписан смертный приговор
Панина принудительно отправляют к психиатру
На вдову Ельцина накинулись после слов о "святых" 90-х
Панин о непристойном видео: Мне противно смотреть на себя
Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего
Здоровье

Бесполезные лекарства от головной боли

Фото: GLOBAL LOOK press/kati
Трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не сталкивался с головной болью. Первое, что мы делаем, если у нас болит голова – принимаем анальгин или цитрамон. Dni.ru решили разобраться, помогают ли таблетки купировать болевой синдром и насколько они безвредны
прочитано 833 раза

Большинство людей  справляются с болью при  помощи нестероидных противовоспалительных препаратов, анальгетиков и сосудорасширяющих средств. Но во многих случаях можно обойтись и без этих отнюдь не безвредных лекарств, если правильно устранить причины боли.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

"Если головная боль у вас случается чаще, чем 15 раз в месяц, или за неделю вы пьете больше трех обезболивающих таблеток, вам нужно обязательно обратиться к врачу, – считает заведующая отделением неврологии ГКБ №31 Москвы Ольга Гаврилова. – Чаще всего люди, страдающие головными болями, – это хронические пациенты. И очень трудно сказать – что послужило первопричиной".

По словам специалиста, экстренная ситуация – внезапная головная боль. "Тут уже не до таблеток. Но если ваши привычные один-два раза за месяц превратились в пять – обращайтесь к доктору", – советует врач.

ТИПЫ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

"Типов головной боли огромное количество, и она может быть связана с большим перечнем заболеваний", – подчеркнул главный врач Медицинского Гомеопатического центра Евгений Григорьев. Они имеют разные области локализации: это может быть боль от воспаления в придаточных пазухах носа – фронтиты, синуситы, гаймориты.

Гипертония – головная боль от повышенного давления, гипотония – голова болит от пониженного давления. Помощь при гипертонии и гипотонии – нормализация давления.

Мигрень – это односторонняя головная боль с четкой локализацией в зоне висков. Часто она сопровождается аурой – то есть зрительными образами и непонятными световыми эффектами в глазах.."

Фото: GLOBAL LOOK press/Frank R?der

БЕСПОЛЕЗНЫЕ ЛЕКАРСТВА

По мнению Евгения Григорьева , "бесполезных лекарств не существует – есть неправильно назначенные". "Разбираться нужно с общим состоянием человека, потому что только тогда определяется уровень здоровья, определяются глубокие проблемы человека и его резервные возможности, так как чем сильнее нарушено здоровье, тем длительнее лечение, – уверен гомеопат. – Поэтому, если заболела голова, сразу употреблять, например, триптаны – специфические препараты от мигрени, абсолютно бессмысленно". 

Норамиг (производитель UCB Innere Medizin, Германия) или  Имигран (производитель GLAXOSMITHKLINE, Италия) – лекарствa используют при острой форме мигренозного статуса. Их цена достаточно высока. И такие медикаменты подбираются индивидуально с учетом анамнеза, поэтому для лечения строго необходима консультация врача. При обычной головной боли они бесполезны.

Без вреда для здоровья можно применять гомеопатические препараты, например Спигелон (SPIGELON, производитель BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL, GmbH, Германия). Это комплексный препарат, который в острых случаях можно применять каждые 15-20 минут. Он в отличие от синтетических лекарств по крайней мере не навредит.

Фото: GLOBAL LOOK press

Врач-терапевт Владимир Паренаго вообще считает , что "любые таблетки от головной боли только купируют боль, но не лечат". С его точки зрения, "головная боль это, как правило, симптом грязного кишечника." Как только восстанавливается и регулируется работа кишечника – все нормализуется. Как только человек начинает двигаться активно – все становится хорошо.

По мнению Паренаго, "головная боль пройдет вообще без лекарств, если человек начнет маленькими глотками пить теплую или холодную воду – главное, глотки должны быть небольшими". "Очень помогает контрастный душ и массаж головы. Параллельными линиями от лба к затылку, начиная с пробора, а затем отступая на полпальца проводить руками от височной к затылочной части. Такими движениями мы восстанавливаем правильную циркуляцию крови и энергетические потоки, которые меняются в нашем организме каждые два часа", – советует врач.

Фото: dni.ru

ЧТО ПРИНИМАЮТ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

В большинстве случаев пациенты предпочитают употреблять химические лекарственные препараты.

Анальгетики

Анальгин (производитель Биосинтез ОАО, Россия), Парацетомол (производитель Фармстандарт ОАО, Россия), Ибупрофен (производитель Борисовский завод, Беларусь) , Диклофенак (производитель ОАО "Биофарма", Украина).

Но если причина головной связана с нарушением работы сосудов, эти препараты вряд ли помогут. Обезболивающие не снижают и не повышают давление – то есть не устраняют причину проблемы.

Анальгин (производитель Биосинтез ОАО, Россия) давно запрещен в Европе, но в России по -прежнему широко применяется. Слишком хорош его обезболивающий эффект при минимальной опасности агранулоцитоза (уменьшение числа сегментарных лейкоцитов крови). Лекарство, конечно, позволяет купировать однократный приступ, но при длительных повторяющих атаках такие препараты лучше не использовать.

Цитрамон  (производитель АВЕКСИМА, Россия)  можно выпить, когда возникают сдавливающие ощущения, которые не устраняет анальгин и народные средства. Действующим ингредиентом лекарства является парацетамол – нестероидное противовоспалительное средство, обладающее противовоспалительным и жаропонижающим действием.

Спазмолитики

Отличаются быстрым действием, устраняют мышечный спазм при головной боли напряжения, используются как сосудорасширяющее средство. Но если головная боль связана с более серьезными нарушениями, чем невралгия  или мигрень, не помогут и  спазмолитики. Если цефалгия (головная боль) вызвана опухолью, аневризмой сосудов, повышенным или пониженным внутричерепным давлением – прием, например, Но-шпы (производитель CHINOIN, Венгерская республика) или Папаверина (производитель ЗАО Медисорб, Россия) бессмысленен.

Фото: dni.ru

Но-шпа применяется только для снятия спазма. И этот эффект достигается через 10 минут после приема таблетки. Примерно так же действует и папаверина гидрохлорид – популярное сосудорасширяющее средство для лечения цефалгического синдрома. Но ни тот, ни другой препарат не лечат и никак не влияют на причину боли.

А Спазган (производитель "Вокхард Лимитед", Индия) – сильное обезболивающее средство – вообще нельзя использовать без крайней необходимости. Нужно учитывать серьезные побочные эффекты этого препарата, к которым, в частности , относятся лейкопения (уменьшение лейкоцитов), тромбоцитопения (снижение тромбоцитов), агранулоцитоз, нестабильность артериального давления и падение сердечного ритма.  То есть, если у вас болит голова, но есть проблемы с сердцем, этот препарат принимать нельзя.

Все специалисты соглашаются в одном: подобрать нужный препарат от головной боли – дело исключительно сложное. Чтобы избавиться от головной боли, нужно четко понимать, какими причинами она вызвана. Вполне возможно, обычным переутомлением, а значит нужно просто отвлечься от работы, погулять на свежем воздухе и отдохнуть.

Автор: Татьяна Туманова7 июня 2017, 21:56

комментарии

Политика

Путин словами о войне послал США сигнал
Подлый Порошенко взялся за старое в Донбассе
Горбачев о резавшем вены Ельцине
Захарова пристыдила трусливого финского журналиста

Шоу-бизнес

Лобода положила конец отношениям с любимым
Хворостовский: Мои легкие "убило" воспаление
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
"Сына" Леонтьева ранили ножом в грудь

Проишествия

Смерть артиста Мариинки в кресле стоматолога потрясла россиян
Теракт у Нотр-Дама устроило "ИГ"
Задушившему во время секс-игр жену продавцу грозит 20 лет тюрьмы
Тверской стрелок раздевал жертв после бойни

Lifestyle

Связанную шнуром Земфиру разрешили погладить
Кто поборется за главный приз "Кинотавра"
Откуда у руководителей театров миллионные доходы
"Гламурная" выставка о войне оскорбила ветеранов
Шоу-бизнес

Заболевший Андрей Губин: Мне подписан смертный приговор

Певец сообщил о покушении на его жизнь
Общество

Жириновский накричал на 83-летнюю актрису Кириенко

Остановить напористого политика оказалось тяжело
Происшествия

Смерть артиста Мариинки в кресле стоматолога потрясла россиян

Балетмейстеру внутривенно ввели обезболивающий препарат, но разбудить уже не смогли
Шоу-бизнес

После избиения Ксенофонтова рассказала о болезни

Актриса дала большое интервью

Гороскоп

Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня

Фоторепортажи

Эротичные звезды на красной дорожке "Кинотавра"
Собчак понравилась изуродованная Волочкова
Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной
Самые горячие фото Анны Курниковой

Спорт

Неожиданные подробности личной жизни Липницкой
Малкин замахнулся клюшкой на болельщика (видео)
Развратное празднование тачдауна попало на видео
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)

Регионы

Российские дети отравились конфетами Порошенко
В Краснодаре сообщили о высадке инопланетян
Тверской стрелок делал комплименты перед бойней
Суровая тюменка загнала грабителя в тупик после нападения
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru