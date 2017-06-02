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Здоровье

Жир на животе оказался полезным для здоровья

Фото: GLOBAL LOOK press
Американские ученые изучили жировые складки в области живота и пришли к выводу, что их роль в организме человека весьма неоднозначна. С одной стороны, сальник выполняет иммунные функции, а с другой может способствовать развитию онкологии.
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К таким выводам медики из Университета Алабамы в Бирмингеме (США) пришли, изучая свойства сальника – внутренней складки брюшины с жировыми отложениями. Ученые выяснили, что жир на животе защищает организм от воспалительных процессов. 

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Так, жидкость, циркулирующая между органами брюшной полости, фильтруется с помощью сальника. Именно поэтому брюшина первой в организме реагирует на появление инфекции и по ее состоянию можно отследить начальный этап развития болезни, сообщает Trends in Immunology.

Однако при наличии онкологического заболевания жировые складки выступают в качестве питательной среды для раковых клеток яичников и желудка. Именно поэтому жир в брюшной области ускоряет распространение метастазов. 

Ранее  голландские ученые установили зависимость возникновения ожирения от среднесуточной температуры в жилых помещениях. Согласно исследованию, ночное проветривание квартиры снижает риск появления лишних килограммов.

Исследователи установили, что при стабильно высокой температуре помещения организму не требуется тратить энергию на обогрев, что приводит к накоплению дополнительных калорий, увеличению веса и последующему развитию диабета. Охлаждение тела наоборот способствует ускорению метаболизма примерно в три раза, озноб помогает потерять около 400 калорий в час. 

Автор: Светлана Сидорчук2 июня 2017, 12:00

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