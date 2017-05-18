Как защититься от клещей
Как рассказалаведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина, стоит помнить о том, что клещи заползают на человека с травы. Соответственно, нужно одеться таким образом, чтобы членистоногие не имели доступа к голову телу, передает Life.ru.
Кроме того, эксперт советует обработать одежду соответствующими средствами, которые не просто отпугивают, а убивают клещей – это акарицидные средства. "Их около 18 наименований, которые производят в России, выбор большой", – добавила Шашина.
Специалист также посоветовала не ложиться и не садиться на траву – чтобы риск подцепить клеща был меньше. Жителям тех регионов, где животные переносят энцефалит, лучше сделать прививку. По информации Шашиной, ежегодно около полумиллиона россиян обращаются к медикам после укуса клещей.
По данным экспертов ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, в этом году в столичном регионе клещи проснулись на несколько недель раньше, чем обычно. Специалисты также подчеркнули, что у этих животных две волны активности. Первая – с мая по июнь, а вторая – с конца августа по начало сентября. "Оба этих периода характеризуются сравнительно устоявшейся тёплой погодой без осадков и резких температурных скачков", – пояснили специалисты института.
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