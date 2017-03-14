Какие "чудовища" могут жить в человеке

Паразиты, живущие в организме человека, могут поселиться в любом органе. Dni.ru собрали самые распространенные случаи заражения.

"Незваные гости" попадают в человеческий организм разными способами. Из-за этого может возникнуть не только дискомфорт, но и довольно опасные заболевания. Некоторые из которых грозят летальным исходом.

Зачастую вид паразитов под микроскопом вызывает настоящее отвращение и ужас, поскольку эти существа очень похожи на чудовищ. Только представив, что эти существа могут обитать внутри человека, становится не по себе.

Настоящей проблемой могут стать попавшие через уши насекомые – тараканы, мухи и другие. Так случилось с 70-летним пенсионером из Башкирии, к которому полгода назад при работе на огороде в ухо заползла двухвостка. Врачи до сих пор не могут избавить Владимира Войшвилло от гниющего насекомого в голове, что причиняет ему серьезные проблемы со здоровьем.

Довольно распространенным заболеванием является педикулез. Вши передаются при прямом контакте с инфицированным человеком через волосы. Еще один страшный "зверь", паразитирующий за счет человека – это чесоточный клещ. Он попадает на кожу при контакте с зараженным человеком и доставляет своей жертве множество проблем.

Заразиться различными видами грибов, поражающих дыхательные пути и легкие, можно при дыхании через пыль и споры в воздухе. А вот паразит под названием печеночный сосальщик попадает в печень через воду и пищу. Таким же образом попадают в кишечник гельминты. Они могут вырасти в человеческом организме до восьми метров.

Известных случаев, когда паразиты отравляли жизнь людям, сотни тысяч. Так, в 2015 году 65-летнему пенсионеру из Сан-Паулу вытащили несколько десятков личинок из носа. Мужчина мучился от сильной боли на протяжении недели после чего обратился к врачу.

Как писали Dni.ru, мужчина неделю страдал от обильного кровотечения, тошноты, головной боли и неприятного запаха изо рта. Он обратился к врачу. Операция по очищению организма длилась четыре дня.

Ранее сообщалось, что из головы 29-летней китаянки удалили 10-сантиметрового паразита. В возрасте пяти лет она съела лягушку, в которой, по всей видимости, жил паразит. Он рос в организме китаянки на протяжении многих лет и достиг больших размеров. При этом все время она страдала от головных болей, но не знала этому истинную причину.