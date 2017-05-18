Названа причина трети всех смертей в мире

Международная группа врачей проанализировала причины всех смертей в мире и выяснила, что треть из них связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно этот фактор выражен в странах Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки и Океании.

Самый низкий уровень смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний наблюдается в Японии, Андорре, Перу, Франции, Израиле и Испании, передает Lenta.ru. При этом за последние пять лет он стал медленнее снижаться в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и странах Западной Европы.

Специалисты проанализировали статистику смертей за 1990-2015 годы. В 2015-м в мире было зарегистрировано более 400 миллионов человек, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, и почти 18 миллионов случаев смерти от них. В 1990-2010 годах средний показатель смертности по этой причине снизился, но в течение последних пяти лет прогресс замедлился.

Снижать уровень смертности от кардиологических недугов удается благодаря повышению качества медицинского обслуживания. Врачи призывают ученых и политиков обратить внимание на проблему сердечно-сосудистых заболеваний. Основными факторами их возникновения являются гипертония, плохое питание, высокий уровень холестерина, ожирение и наличие вредных привычек.