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Здоровье

Противники гомеопатии признали ее эффективность

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
После того, как комиссия по лженауке, составленная из академиков РАН, объявила войну гомеопатии, интерес к этой группе лекарств многократно возрос. Мнения экспертов о пользе или, наоборот, вреде гомеопатии разделились. Dni.Ru разбирались, могут ли такие популярные таблетки, как Анаферон или Оциллококцинум вылечить человека от его болезней?
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Скандал в благородном семействе

История гомеопатии насчитывает не одну сотню лет. Зародившись в Саксонии еще в XVIII веке, к настоящему времени она завоевала всемирную популярность и вышла на миллиардные обороты по продажам. Даже в Советском Союзе, известном своими строгими подходами буквально ко всему на свете, гомеопатия была разрешена, а гомеопатические средства с загадочно звучащими названиями вроде "Ликоподиум" или "Альфальфа" спокойно продавались в специализированных аптеках.

В наши дни разнообразные лекарства, изготовленные по рецептам врачей-гомеопатов, составляют изрядную часть ассортимента аптечных прилавков и охотно назначаются многими практикующими врачами, причем далеко не только самими гомеопатами. Самыми известными производителями здесь являются такие фармацевтические гиганты, как немецкая компания Heel или французская Boiron. Так было до тех пор, пока несколько ученых не решили дать "средневековому шарлатанству" самый решительный бой.

Как выяснилось, уважаемые члены Комиссии по борьбе с лженаукой Российской академии наук не смогли отыскать доказательств эффективности гомеопатии и на этом основании решили считать ее той самой лженаукой, на борьбу с которой их направила РАН. Накал негативных публикаций какое-то время нарастал, вызывая в народе стойкие ассоциации с инквизицией и охотой на ведьм, а затем сменился обратным процессом.

Фото: GLOBAL LOOK press/chromorange

В конце концов соавтор меморандума о лженаучности гомеопатии, доктор медицинских наук, профессор НИУ-ВШЭ Василий Власов признал, что она может считаться вариантом социальной практики, помогающей страдающим людям и заявил, что вовсе не ставит гомеопатию в один ряд с плацебо, которое назвал "умышленным обманом". В итоге ситуация вернулась к своему исходному состоянию – гомеопатические пилюли по-прежнему назначаются и продаются, а их производители получили свою долю внимания СМИ. Так же, кстати, как и скандалисты-академики.

Глас народа

Но вопросы, поставленные в ходе этого скандала, слишком важны, чтобы не попытаться дать на них ответ. Вероятно, отчаявшись добиться внятных аргументов от обеих конфликтовавших сторон, Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос среди россиян на тему: а вам помогают гомеопатические средства?

Правда, результаты этого опроса вызывают новые вопросы. Социологи почему-то не пожелали опубликовать конкретные данные о числе положительных и отрицательных ответов, вместо них подсунув читателям ответы только тех, кто смог дать гомеопатии внятное определение. Почему умение давать определения является необходимым условием для того, чтобы судить об эффективности лекарств, специалисты ВЦИОМ не пояснили.

Но даже те цифры, которые стали достоянием гласности, ставят под сомнение позицию "лженаучных" академиков. 42% заявили, что гомеопатические препараты чаще всего помогают, и еще 25% говорят о том, что они помогают время от времени. Только 27% респондентов уверены, что гомеопатия им чаще не помогает. В целом такие результаты мало чем отличаются от мнения об эффективности традиционных фармсредств.

Еще более любопытные данные удалось получить в прошлом трем докторам из Нидерландов, пытавшимся установить эффективность гомеопатических средств на основании клинических исследований. Будучи профессорами, доктора прибегли к мета-анализу, объединив в своем исследовании сразу 107 контролируемых испытаний различных гомеопатических средств.

Доля  положительных результатов оказалась для них полной неожиданностью. Применение гомеопатии оказалось успешным, например, в 13 из 19 случаев лечения респираторных инфекций, в 5 из 7 случаев лечения сенной лихорадки, в 5 из 7 случаев лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, в 18 из 20 случаев купирования болевого синдрома и последствия травм. То есть вновь утверждения о неэффективности гомеопатии и бездоказательности ее пользы практически опровергнуты самими учеными.

Кампания по шельмованию гомеопатии

И все же научное сообщество и некоторая часть общества продолжают свой "крестовый поход" против гомеопатии. "Лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований", – поясняют эту позицию авторы уже упоминавшегося меморандума, объявившего гомеопатию лженаукой. Документ подписали 35 ученых, правда, в основном не медиков, а физиков, химиков и психологов.

Фото: GLOBAL LOOK press/chromorange

Резкое неприятие непонятного и загадочного именно со стороны ученых не может не вызвать удивления. Ведь на протяжении столетий наука, по сути, только тем и занималась, что отвергала старые концепции и придумывала новые, еще лучше объясняющие до сих пор не понятые явления природы. Вспомним хотя бы известные еще из школы теплород и всемирный эфир – неужели судьба этих теорий не убеждает ученых в том, что полнота их знаний относительно реалий мироустройства по крайней мере могла быть подвергнута дискуссии?

Впрочем, добросовестные ученые в своих оценках крайне осторожны. "Если эффект гомеопатии, который хотелось бы выявлять в контролируемых испытаниях, существует, то он настолько мал, что в существующих исследованиях он то ли выявляется, то ли не выявляется. При отделении плохих исследований от хороших оказывается, что плохие исследования всегда демонстрируют лучший результат, – отмечает профессор Власов. – Сам факт того, что он не выявляется в высококачественных исследованиях, скорее говорит против".

Так что громкая кампания по шельмованию гомеопатии, которую все мы недавно наблюдали, целиком лежит на совести журналистов. Сыграл ли тут свою роль вполне простительный юношеский задор или включались и некие рыночные механизмы, запущенные конкурентами гомеопатических производителей – остается только гадать. Кстати, обороты рынка гомеопатических средств никак не помогают усомниться в их действенности. Только Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) тратит на них ежегодно около 400 миллионов фунтов стерлингов. Уж не миллионами ли рублей как раз и объясняются нынешние неприятности отечественной гомеопатии?

6 апреля 2017, 22:04

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