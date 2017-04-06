Почему на лице появляются прыщи

Американские ученые установили главную причину возникновения воспалительных заболеваний кожи, в частности, акне. Они отметили, что за появление прыщей отвечает общая микрофлора кожи лица.

Исследователи проанализировали микрофлору кожи лица 72 человек, сообщает Lenta.ru. У 38 подопытных наблюдалось воспаление кожи, в их микрофлоре ученые обнаружили штаммы Propionibacterium acnes, производящие бактериальные токсины.

У здоровых людей микрофлора кожи лица была разнообразнее. Ее общее состояние балансировало негативное влияние штаммов, отвечающих за появление акне.

Эксперты пришли к выводу, что поддержание общей микрофлоры кожи лица при борьбе с воспалительными заболеваниями важнее, чем ликвидация конкретного штамма Propionibacterium acnes. Следовательно, полезнее не уничтожать все микроорганизмы с помощью антибиотиков, а поддерживать естественный баланс бактерий в организме.

Отметим, что причины воспаления волосяных фолликулов, выражающегося в появлении прыщей, до конца не изучены. С этим заболеванием сталкиваются 80-85% людей. Медики считают, что акне сигнализирует о гормональных изменениях и проблемах с пищеварением, а также о загрязнении кожи.

как же я ненавижу свою кожу а особенно прыщи которые кажется вообще никогда и никак не исчезнут — [эйверил] (@frantasticless) 1 апреля 2017 г.

Напомним, ранее в 2017 году группа американских ученых завершила разработку сыворотки против акне. После многолетнего исследования препарат стал эффективен, он успешно прошел испытания на мышах. В ближайшие несколько лет ученые будут тестировать лекарство на добровольцах.