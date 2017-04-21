Употребление газировки ухудшает память
В ходе исследования выяснилось, что любители сладких напитков, таких как газировка и фруктовый сок, чаще жалуются на проблемы с памятью. Кроме того, у них наблюдаются уменьшение объема мозга.
Вдобавок специалисты установили, что люди, ежедневно употребляющие диетическую газировку, в три раза чаще страдают от инсульта. "Наши результаты указывают на связь между высоким содержанием сладкого напитка и атрофией головного мозга, включая более низкий объем мозга и более плохую память", – цитирует автора исследования Мэтью Пасе РИА ФАН.
В эксперименте участвовали четыре тысячи добровольцев старше 30 лет. Затем ученые наблюдали за группой, состоявшей из людей в возрасте от 45 лет и старше, а позже к исследованию были привлечены пенсионеры. Все они проходили тестирование и магнитно-резонансную томографию.
К 2025 году компания PepsiCo планирует уменьшить количество сахара в газировке. К этому времени две трети ее напитков будут содержать менее 100 калорий на банку.
Как писали Dni.Ru, частое употребление сахаросодержащей газировки влияет на продолжительность жизни. Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско доказали, что эти напитки укорачивают теломеры – концевые участки хромосом, защищающие ДНК при делении клетки. Их рассматривают как счетчики жизни: чем теломеры короче, тем клетка старее и ближе к смерти.
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