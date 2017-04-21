Употребление газировки ухудшает память

Ученые из медицинского центра Бостонского университета (США) сделали шокирующее открытие. По их словам, регулярное употребление газированных напитков иссушает головной мозг.

В ходе исследования выяснилось, что любители сладких напитков, таких как газировка и фруктовый сок, чаще жалуются на проблемы с памятью. Кроме того, у них наблюдаются уменьшение объема мозга.

Вдобавок специалисты установили, что люди, ежедневно употребляющие диетическую газировку, в три раза чаще страдают от инсульта. "Наши результаты указывают на связь между высоким содержанием сладкого напитка и атрофией головного мозга, включая более низкий объем мозга и более плохую память", – цитирует автора исследования Мэтью Пасе РИА ФАН.

В эксперименте участвовали четыре тысячи добровольцев старше 30 лет. Затем ученые наблюдали за группой, состоявшей из людей в возрасте от 45 лет и старше, а позже к исследованию были привлечены пенсионеры. Все они проходили тестирование и магнитно-резонансную томографию.

К 2025 году компания PepsiCo планирует уменьшить количество сахара в газировке. К этому времени две трети ее напитков будут содержать менее 100 калорий на банку.

Как писали Dni.Ru, частое употребление сахаросодержащей газировки влияет на продолжительность жизни. Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско доказали, что эти напитки укорачивают теломеры – концевые участки хромосом, защищающие ДНК при делении клетки. Их рассматривают как счетчики жизни: чем теломеры короче, тем клетка старее и ближе к смерти.