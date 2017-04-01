Cмешные и страшные истории про зубы

Что думали о зубах и их болезнях в прошлом, и какие заблуждения остались сегодня? С какими курьезными случаями сталкиваются стоматологи на приеме сегодня?

В преддверии 1 апреля руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда рассказала Dni.Ru самые смешные и самые страшные истории о стоматологии.

Зубные черви

Поймать червя в Древнем мире значило заручиться смесью лечебных трав, поджечь их и начать выкуривать несчастное существо из полости рта. Древние верили, что кариес – это мелкие червячки, которые прилетели в рот буквально по воздуху и начали строить там уютное жилище. Боль в зубах означала движения червяка, который не то просто выходил погулять, не то решил расширить домик. Избавляться от паразита следовало в полнолуние. Окурив правильным образом зубы, дырки запечатывали воском – прообразом пломбы.

Луна, луна…

Луна в сознании средневековых докторов играла важную роль. Так, в XVII веке при зубной боли верили, что можно излечиться, подставив зуб лунному свету и принимая лунные ванны в течение нескольких часов.

До сих пор люди верят во взаимодействие ночного Светила и лечения зубов. Так считается, что если пойти к зубному на убывающей луне, визит пройдет благополучно, и зуб или лунка после его удаления заживет быстрее.

Всемогущий гипноз

Гипноз действительно используется в стоматологии как средство безлекарственной анестезии и применяется высококвалифицированными врачами, прошедшими специализированное обучение. Этот метод действенный, если применять его правильно. И, конечно, он не имеет ничего общего с сеансами массового убеждения граждан с трибуны, радио или экрана телевидения.

А именно такие массовые мероприятия приводят в стоматологию уверовавших граждан, которые просят удалять им зубы без анестезии и чуть ли не голыми руками. В большинстве своем самыми внушаемыми оказываются дамы преклонного возраста, и их веру подтверждает тот факт, что их челюсть поражена пародонтозом. При нем зубы расшатываются и могут выпадать самостоятельно. Но однажды пришел на прием относительно здоровый, крепкий мужчина, свято верящий человеку с экрана. К сожалению, сильная боль во время удаления зуба не смогла его разуверить в великой силе массового гипноза, а вот в квалификации врачей – да.

Страшные и смешные последствия удаления зубов

В Средние века толком лечить зубы не умели. Существовали странные на современный взгляд методы, вроде закладывания в ухо на больной стороне воробьиного помета с маслом или смазывания полости рта заячьим мозгом. Также рекомендовались полоскания мочой, дабы изгнать боль. И все же, в конце концов, зубы приходилось удалять. Для начала больной зуб намазывали лягушачьим жиром с мышьяком, а затем отправлялись на базарную площадь, где и сидели зубодеры, прямо так, посреди двора.

Удаления зубов боялись. Считалось, что с зубом вынимается часть мозга, и пациент может умереть. Однако других вариантов избавления от боли не существовало.

Сегодня врачи стараются как можно дольше сохранить испорченный зуб, и даже последний пенек может остаться во рту, накрытый надежной металлической вкладкой и коронкой. Методика появилась сравнительно недавно и требует вложений, так что беззубых пациентов хватает. Особенно часто они встречаются среди пожилых людей.

Бабушки всегда рады сэкономить. Поэтому они нередко появляются у стоматолога-ортопеда со съемным протезом неясного происхождения. Они просят и иногда даже требуют подогнать протез, потому что соседка сказала, что он еще на гарантии. Старушки появляются у дверей стоматологий с купленными у метро по дешевке протезами в замешательстве: "Может, размер не мой?".

Часто протезы действительно подходят, особенно если они были сняты с умерших родственников. В США никого не удивляет бизнес по продаже старых протезов. Объявления появляются в газетах, и через несколько минут находят покупателя.

Зубы – к свадьбе

Западный мир поддерживает моду на белоснежные зубы. Частыми пациентками стоматологов являются невесты, которые хотят улучшить зубы, чтобы отлично смотреться на свадебных фотографиях. И вовсе не обязательно, что они придут на отбеливание. Некоторые невесты просят оставить все как есть, чтобы подчеркнуть оригинальный цвет платья, другие переживают, подойдет ли цвет пломб к их праздничной помаде. А девушки, кому еще не довелось встретить любимого, требуют сделать зубы как у замужней подруги: "Она после вас замуж вышла. Я тоже так хочу".

А в Японии исторически сложилась традиция охагуро, при которой зубы невесты покрывали черным составом. Он готовится из вымоченных в саке ржавых гвоздей и чернильных орешков. Эта паста пленкой покрывает зубы, укрепляет их и защищает от порчи, доставляя в организм соединения железа и другие полезные микроэлементы. В отдаленных районах эта традиция практикуется по сей день.

Никакого обезболивания

Обезболивание в стоматологии прошло долгий путь от применения алкоголя и эфира до современных препаратов, безопасных для беременных и страдающих сердечно-сосудистыми болезнями. Однако не все довольны безболезненной стоматологией. Некоторым пациентам не хватает экстрима и повода похвастать перед друзьями и родными. "Как же так, доктор! – заявляет такой пациент, – мне ведь нечего рассказать знакомым". С другой стороны толпы рассерженных бывших жен готовы сделать что угодно, лишь бы врач полечил их экс-супругов без анестезии.

Пока одни просят, другие действуют. 8 марта 2016 года состоялся суд над стоматологом из Франции, который отчаянно выдирал здоровые зубы своим пациентом, причем не очень умело. С 2008 по 2013 год, пока в дело не включилась полиция, стоматолог успел изувечить 120 человек, исковеркав им челюсти. Он попал в тюрьму на 8 лет. А в Америке стоматолог удалил все зубы пришедшему к нему на прием мужчине, хотя больных было всего три. Из-за действия лекарства пациент не мог ни двинуться, ни как-нибудь иначе выразить свое отношение к происходящему.

Стоматологические… отмычки

В прошлом ноябре в одном из общежитий Москвы вор совершил кражу при помощи стоматологических инструментов. Он украл смартфон и ноутбук у студентки. Вор-рецидивист и не думал скрываться, и его удалось тут же задержать по адресу регистрации, ведь он оставил море отпечатков.

Мало найдется областей, где были бы так живучи различные мифы и убеждения, как в стоматологии. До сих пор врачи борются с невежественностью граждан, странными предрассудками и пережитками прошлого. Хорошо хоть кариес больше не называют зубным червем. И кто знает, может через сотню лет наши постулаты будут также смешны, как нам – предрассудки Средних веков.