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Россию захлестнула волна смертельных инфекций

Кадр из фильма "Обитель зла 2: Апокалипсис"
Число заболевших гепатитом и другими не менее опасными недугами в России резко увеличилось. По данным Роспотребнадзора, показатели возросли почти на 50%.
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Свинкой, или эпидемическим паротитом, в России сегодня болеют в пять раз чаще, чем в прошлом году. Самая высокая заболеваемость паротитом зафиксирована в Чечне, Дагестане и Астраханской области, сообщает Роспотребнадзор.

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"Заболеваемость эпидемическим паротитом в январе- октябре 2017-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла в пять раз и составила 2,70 на 100 тысяч населения (2016 год – 0,54). Всего зарегистрировано 3948 случаев заболевания, в том числе у детей до 17 лет – 1877 случаев (в 2016 году – 788 и 455 случаев соответственно)", – приводит цифры ведомство.

Еще более серьезную проблему представляет острый гепатит А. Число заболевших выросло в полтора раза. "Заболеваемость в январе-октябре 2017 года составила 5,06 на 100 тысяч населения против 3,43 аналогичного периода 2016-го (рост на 47,7%)", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Самые высокие показатели заболеваемости – в Удмуртской Республике. Они превышают среднероссийский уровень более чем в полтора раза. Там на 100 тысяч населения приходится 16,02 заболевших. Большое количество заболевших в Пермском крае, Пензенской, Новгородской, Ивановской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Калининградской, Костромской и Самарской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Растут показатели и по другим заболеваниям. По данным Роспотребнадзора, по сравнению с 2016-м увеличилось число заболевших брюшным тифом и энтеровирусными инфекциями. Кроме того, за девять месяцев в стране зарегистрировано 78 случаев впервые выявленной малярии и один случай бешенства в Крыму. Заболеваемость менингококковой инфекцией выросла на 13,5% в целом по стране.

Утешительная информация в распоряжении ведомства также есть. По статистике, в России стали меньше болеть дизентерией, краснухой, коклюшем и сальмонеллезом.

Автор: Андрей Евлампиев7 декабря 2017, 11:08

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