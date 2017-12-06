Прогулки на свежем воздухе признали опасными

Жителям крупных городов лучше сидеть дома, а не гулять по улицам. Британские ученые пришли к выводу, что прогулки вредны для здоровья.

Ученые Имперского колледжа Лондона провели эксперимент, в котором были задействованы 119 человек старше 60 лет. Из этой группы 40 участников были здоровы, 40 страдали обструкцией легких, 39 – ишемической болезнью.

Участие в эксперименте особых неудобств пациентам не доставляло. Часть группы гуляла по Гайд-парку, другая – по Оксфорд-стрит. Спустя три-восемь недель участники менялись местами. После каждой прогулки ученые измеряли концентрацию загрязнений на двух прогулочных маршрутах, а также показатели здоровья испытуемых.

У людей с обструктивным заболеванием легких и с ишемической болезнью сердца жизненная емкость легких незначительно увеличивалась в обоих случаях, остальные же маркеры ухудшались после ходьбы по оживленной улице. В частности, у людей, испытывающих проблемы с сердцем, увеличивалась артериальная ригидность (один из показателей здоровья сердечно-сосудистой системы), если только они не применяли специальные препараты.

Авторы исследования подчеркивают: хотя в исследовании принимали участие пожилые люди, его результаты распространяются и на другие группы населения. Они призвали людей избегать загрязненных зон при любой физической активности.

Исследователи пришли к выводу: жителям крупных городов надо свести к минимуму прогулки по улицам. Это не только уменьшает, но зачастую вовсе сводит на нет возможную пользу от такого времяпрепровождения, пишут авторы в журнале Lancet.