Прогулки на свежем воздухе признали опасными
Ученые Имперского колледжа Лондона провели эксперимент, в котором были задействованы 119 человек старше 60 лет. Из этой группы 40 участников были здоровы, 40 страдали обструкцией легких, 39 – ишемической болезнью.
Участие в эксперименте особых неудобств пациентам не доставляло. Часть группы гуляла по Гайд-парку, другая – по Оксфорд-стрит. Спустя три-восемь недель участники менялись местами. После каждой прогулки ученые измеряли концентрацию загрязнений на двух прогулочных маршрутах, а также показатели здоровья испытуемых.У людей с обструктивным заболеванием легких и с ишемической болезнью сердца жизненная емкость легких незначительно увеличивалась в обоих случаях, остальные же маркеры ухудшались после ходьбы по оживленной улице. В частности, у людей, испытывающих проблемы с сердцем, увеличивалась артериальная ригидность (один из показателей здоровья сердечно-сосудистой системы), если только они не применяли специальные препараты.
Авторы исследования подчеркивают: хотя в исследовании принимали участие пожилые люди, его результаты распространяются и на другие группы населения. Они призвали людей избегать загрязненных зон при любой физической активности.
Нормально погуляли �� #юмор #прогулка pic.twitter.com/cidH2NPZcf— Рингтоны на телефон (@myringon) 28 ноября 2017 г.
Исследователи пришли к выводу: жителям крупных городов надо свести к минимуму прогулки по улицам. Это не только уменьшает, но зачастую вовсе сводит на нет возможную пользу от такого времяпрепровождения, пишут авторы в журнале Lancet.
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