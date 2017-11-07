Стеклянная посуда с узорами опасна для здоровья

Британские ученые пришли к выводу, что стеклянная посуда с цветными узорами опасна. Дело в том, что изделия такого рода содержат тяжелые металлы, негативно влияющие на здоровье.

На внешней стороне и кромке стеклянной посуды с цветными узорами исследователи из университета Плимута обнаружили высокую концентрацию свинца и кадмия, передает Science of the Total Environment. В результате длительного использования предметов тяжелые металлы попадают в организм и могут привести к развитию серьезных заболеваний.

При этом ученые выяснили, что концентрация этих веществ тесно связана с цветом краски, в которой они были обнаружены. Так, например, в рисунках красных, оранжевых, желтых и зеленых оттенков содержание тяжелых металлов выше, чем, например, в узорах белого цвета.

Опыты показали, что частицы краски могут отслаиваться от стекла и попадать человеку в рот, когда он ест или пьет из такой посуды. При этом токсичные вещества были обнаружены в изделиях, произведенных как в Китае, так и в странах Европы.

Как отметил один из авторов работы Эндрю Тернер, производителям стеклянной посуды стоит принять срочные меры и перестать применять дешевую минеральную краску. Также ученый рекомендует перестать использовать изделия такого рода для кислой еды и напитков. Опыты показали, что уксусная кислота и ее аналоги ускоряют вымывание тяжелых металлов из рисунков.