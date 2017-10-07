Названы самые опасные и ненужные медицинские процедуры

Ученые из Университета Мэриленда (США) составили список из медицинских диагностических процедур и методов лечения, которые могут нанести вред организму человека, а польза от них сомнительна. Рейтинг был составлен после анализа массива данных.

Оказалось, что самым спорным методом диагностики можно назвать трансэзофагеальную эхокардиографию. В ходе этой процедуры сердечно-сосудистую систему человека исследуют с помощью специального датчика, помещенного в пищевод. Однако информация, полученная именно этим методом, не может оправдывать риск для здоровья, связанный с обезболиванием.

Еще одна, простая на первый взгляд, но потенциально опасная диагностическая процедура – компьютерная томографная аниография легких. С ее помощью врачи могут узнать состояние кровотока в организме. Однако делать это без веских на то оснований нельзя – организм в этот момент получает неоправданно большую дозу радиации.

На третье место врачи поставили компьютерную томографию, которая применяется для пациентов с симптомами легких респираторных расстройств. Дело в том, что результаты исследования никак не помогут в лечении. Более того, снимки могут показать у пациента патологию, тогда как в реальности ее там нет.

Публикация от Медицинский Центр Dr.life (@dr.life_mc) Окт 3 2017 в 10:10 PDT

Кроме того, в список медицинских процедур, которые стоит применять лишь хорошенько взвесив все за и против и убедившись в их целесообразности, вошли УЗИ каротидной артерии, стентирование, агрессивные методы лечения рака предстательной железы и даже применение антибиотиков. Ученые подсчитали, что с 2010 по 2011 годы на тысячу человек в США были выписаны 506 рецептов антибиотиков, в помогли они только в 353 случаях.

Для того, чтобы прийти к таким выводам исследователи из Университета Мэриленда (США) проверили порядка двух тысяч источников и проанализировали 122 доклада, передает РИА Новости. В этих материалах говорилось о случаях, когда терапия скорее бы нанесла пациенту вред, чем помогла бы излечиться.

