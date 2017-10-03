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Главные опасности курения для женского здоровья

Фото: GLOBAL LOOK press/Joerg P. Bongartz
Надежная контрацепция повлияла на женскую эмансипацию едва ли не больше, чем права голосовать, владеть собственностью и получать образование. Но право подразумевает и ответственность.
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Курение – один из "побочных эффектов" эмансипации. Женщины начали курить, когда это было модно, и теперь многие не могут бросить: кто-то – опасаясь растолстеть, кто-то из-за постоянного стресса или по иным причинам. Для других курение стало просто стилем жизни.

То, что это небезопасно для здоровья, известно всем. Бросить курить не так легко, как утверждают те, кто никогда не курил, а некоторые риски опасной привычки можно компенсировать, в том числе с помощью современной эстетической косметологии. Но как бы молодо ни выглядела женщина, многолетнее курение отражается если не на внешности, то на состоянии организма.

Вероятность нефатального инфаркта – особенно при современном образе жизни, богатом стрессами – у курящих женщин за 30 возрастает в пять раз, согласно данным ученых из Университета Квинсленда (Австралия). Их поддерживают итальянские коллеги: пятилетнее исследование подтвердило гипотезу, что риск инфаркта миокарда увеличивается с количеством выкуренных в день сигарет.

И, наконец, международное исследование Interstroke показало, что курение вдвое повышает риск инсульта. При этом мало кто знает, что в сочетании с популярным методом контрацепции – комбинированными гормональными препаратами – вредная привычка опаснее в разы.

Сами по себе эстрогенсодержащие контрацептивы, правильно подобранные гинекологом конкретной женщине, являются одним из наиболее эффективных способов защиты от нежелательной беременности и в целом безопасны для здоровья. Но, когда женщина курит, особенно если она старше 35 лет, ситуация совсем иная.

При курении и одновременном приеме оральных контрацептивов повышается риск возникновения тромбозов, что может стать причиной инфаркта, атеросклероза и инсульта. Получается, что эстроген-гестагенные оральные контрацептивы абсолютно противопоказаны пяти миллионам российских женщин (примерно столько в стране курящих в возрасте 30-45 лет). Но многие из них пользуются именно таким методом контрацепции, причем зачастую – по назначению врача.

Согласно документу Всемирной организации здравоохранения, курение в возрасте старше 35 лет – абсолютное противопоказание к комбинированным методам контрацепции, содержащим эстроген: как к оральным контрацептивам, так и к пластырям, инъекциям. Выходом для курящих женщин могут стать чисто прогестиновые оральные контрацептивы (мини-пили).

Альтернативой мини-пилям могут стать гормональные внутриматочные системы. Они часто назначаются в лечебных целях, не вызывают головной боли и повышения давления, могут использоваться во время кормления грудью.

Другой альтернативой для курящих женщин 35+ могут стать имплантаты с гормоном, которые вводятся под кожу внутренней поверхности плеча недоминирующей руки и обеспечивают надежную защиту от нежелательной беременности до трех лет, – та же "контрацепция без забот".

3 октября 2017, 18:08

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