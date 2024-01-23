Как научить ребенка копить деньги: три совета родителям

Перед тем, как учить дочерей и сыновей, важно самим правильно научиться обращаться с финансами.

Большинство взрослых жителей нашей страны понимают, что для финансового благополучия важно умение правильно обращаться с деньгами. Телеканал "360" сообщает, что около 78% опрошенных граждан готовы в текущем году сформировать подушку безопасности. Чуть меньше половины респондентов даже назвали сумму, при наличии которой будут чувствовать себя уверенно. Ее размер составляет 500 тыс. рублей.

Для того, чтобы во взрослом возрасте уметь обращаться с финансами. важно воспитывать грамотность с детского возраста. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" публикует три важных совета для родителей.

Перед тем, как начать копить, вместе с ребенком следует сформировать цель. Помните, что сумма должна быть не очень большой. Ее важно достигнуть за три-шесть месяцев. в противном случае интерес угаснет.

Научите ребенка не только копить, но и контролировать движение средств. Можно даже завести специальный блокнот, где отражать приход, расход и фиксировать достигаемые цели.

Сделайте день, в который цель достигнута, значимым и запоминающимся для ребенка. Так он осознает, что исполнение мечты возможно и очень приятно.



Главное же правило воспитания детей в вопросах, не только учета и накопления финансов, конечно же личный пример значимых взрослых.